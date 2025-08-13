Argentina se consolidó como el principal exportador de maní en el mundo
Argentina se consolidó como principal exportador mundial de maní, concentrando el 23% de las exportaciones globales. Además, ocupa el quinto lugar en envíos de aceite y otras preparaciones derivadas.
En 2024, las ventas externas del sector alcanzaron un récord histórico de 1.190 millones de dólares, un 12% más que en 2023, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Este sector no paga retenciones desde 2023.
De acuerdo con el INDEC, en el primer semestre de 2025 se exportaron 322.000 toneladas de maní y derivados por 487 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 29% en volumen y del 14% en valor.
En el plano productivo, China, India y Nigeria encabezan la producción de maní con cáscara. Argentina se ubica en el octavo puesto, con 1,48 millones de toneladas obtenidas en 434.000 hectáreas sembradas por unos 900 productores. La cadena manisera genera alrededor de 12.000 empleos directos e indirectos y destina casi toda su producción a la exportación.
Los principales destinos del maní sin cáscara son Países Bajos, Reino Unido y Polonia; en aceite de maní en bruto, China y Estados Unidos; y en preparaciones, Reino Unido, Israel, Australia, Chile, Nigeria y Nueva Zelanda, entre otros.
La producción se concentra en el suroeste de Córdoba (72% a 75% del área implantada y 90% de la industrialización), seguida por Buenos Aires (14%), La Pampa (4%), San Luis (3%) y otras regiones.
En la campaña 2024/25, hasta julio se implantaron 530.000 hectáreas, un 23,3% más que en igual mes de 2024, con una producción estimada de 1,8 millones de toneladas (+20%) y un rendimiento promedio nacional de 34 quintales por hectárea. Actualmente se cosechó el 87% de la superficie implantada.
En paralelo al buen momento exportador, Aceitera General Deheza (AGD) anunció la compra de un predio de 90 hectáreas sobre la Ruta Nacional N° 7, entre Vedia y Alberdi, para instalar una mega planta de procesamiento de maní. La construcción comenzará este año y se prevé que entre en funcionamiento en 2027.