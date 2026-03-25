Argentina se alineó con EE.UU. e Israel y votó contra una resolución de la ONU que define a la esclavitud africana como “el máximo crimen”
En una nueva señal de alineamiento con Estados Unidos e Israel, la Argentina fue uno de los tres países que este miércoles rechazó en la ONU una resolución que califica a la esclavitud africana como “el máximo crimen” contra la humanidad. La iniciativa fue presentada por Ghana y obtuvo el respaldo de la amplia mayoría de los Estados miembros.
La disposición a la que se opuso la representación argentina define a “la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de los africanos” como “el máximo crimen” debido a las graves consecuencias que generó su puesta en práctica a lo largo de la historia.
El documento subraya “la ruptura definitiva que supuso en la historia mundial, su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas” que aún hoy condicionan la vida de las personas “a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital”, según se lee en el texto aprobado.
La resolución cosechó 123 votos a favor y 52 abstenciones, entre las que se contaron España, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, además de la mayoría de las naciones europeas. Solo tres países votaron en contra: Argentina, Estados Unidos e Israel, representados por los gobiernos de Javier Milei, Donald Trump y Benjamín Netanyahu.
En ese sentido, el enviado de EE.UU. ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), Dan Negrea, explicó el sentido de su voto al considerar el texto “muy problemático en innumerables aspectos”, pese a ratificar su “firme oposición y condena de los agravios históricos derivados de la trata transatlántica de esclavos”, remarcó.
Negrea agregó además que “Estados Unidos no reconoce un derecho legal a la reparación por agravios históricos que no eran ilegales en virtud del derecho internacional en el momento en que se produjeron”, al fundamentar la postura de Washington frente a la resolución impulsada por Ghana.
La votación dejó así a la Argentina en una posición extremadamente minoritaria dentro del sistema multilateral, al compartir el rechazo con solo otros dos Estados y frente a más de un centenar de apoyos explícitos a la iniciativa.
Otras votaciones polémicas de la Argentina ante la ONU
Esta no es la primera vez que la Argentina exhibe un posicionamiento polémico en el ámbito de Naciones Unidas en temas que, en otros contextos políticos, probablemente hubiera acompañado. La decisión de alinearse con Estados Unidos e Israel se inscribe en la expresa simpatía de la actual administración libertaria hacia esos dos países.
A fines del año pasado la delegación argentina se ausentó en una votación sobre la protección del personal humanitario y de la ONU, una resolución que fue aprobada por 153 votos contra 1 (Estados Unidos), dejando a la Argentina fuera del amplio consenso internacional.
En la misma línea, el país se abstuvo en una resolución que solicita el retorno de las Alturas del Golán a Siria, territorio conquistado por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967, lo que fue leído como otro gesto de cercanía con la posición israelí.
Además, la representación argentina votó en contra del informe anual de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo del cual la Argentina fue miembro fundador y que históricamente contó con respaldo transversal en la política exterior del país.
Por otra parte, la delegación local se opuso a diversas resoluciones vinculadas a derechos humanos y cuestiones sociales sensibles: la condena a la tortura; el reconocimiento de la economía del cuidado; el derecho a la libre determinación de Palestina; la asistencia a los refugiados palestinos; la soberanía permanente del pueblo palestino sobre sus recursos naturales; la Declaración sobre Enfermedades No Transmisibles; y la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.