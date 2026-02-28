Crítico panorama del sector vitivinícola con una irrefrenable sangría de viñedos
Con datos al 31 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dio a conocer su Informe Anual de Superficie, que constituye una completa radiografía de la producción de uvas y vinos en Argentina.
Pero los datos, lejos de ser alentadores, son contundentes: el sector atraviesa una fuerte pérdida de viñedos y de hectáreas cultivadas, lo que confirma el panorama crítico que vive la cadena vitivinícola. El año pasado ya había dado señales de alerta con el menor consumo interno de vino de la historia y las peores exportaciones en más de 20 años.
La “década perdida” de los viñedos
De acuerdo con el reporte oficial, la superficie total de vid en el país registrada al 31 de diciembre de 2025 es de 196.220 hectáreas, distribuidas en 20.939 viñedos.
Esto implica una caída de 3.726 hectáreas y 1.100 viñedos respecto a 2024.
No obstante, el dato más relevante es la tendencia de largo plazo: en la última década, desde 2016, la actividad perdió 27.724 hectáreas y 3.763 viñedos.
Según las estadísticas del INV, cuyos registros comienzan en 1990, no hay antecedentes de una superficie de vid tan baja como la registrada en 2025.
Dónde están los viñedos en Argentina
El informe también confirma que la región de Cuyo continúa siendo el principal polo vitivinícola del país. Aunque hay producción de vid en 20 de las 23 provincias argentinas, Mendoza y San Juan concentran más del 90% de la superficie cultivada.
La distribución regional por hectáreas es la siguiente:
- Mendoza: 71,7%
- San Juan: 19,7%
- La Rioja: 3,4%
- Salta: 1,9%
- Catamarca: 1,2%
- Neuquén: 0,8%
- Río Negro: 0,6%
- Resto de las provincias (La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Chubut, San Luis, Jujuy, Entre Ríos, Santiago del Estero, Misiones, Santa Fe, Chaco y Santa Cruz): 0,7%.
En relación con la pérdida de superficie en la última década, las provincias que más redujeron viñedos fueron Mendoza (-17.903 hectáreas) y San Juan (-8.830 hectáreas). También registraron caídas La Rioja (-725 ha), Río Negro (-395 ha), Catamarca (-327 ha) y Neuquén (-250 ha).
Entre las provincias vitivinícolas más relevantes, solo Salta logró aumentar su superficie cultivada, con un crecimiento de 456 hectáreas.
“El resto de las provincias vitivinícolas del país aumentaron superficie en la última década, excepto Córdoba y Misiones”, señala el informe.
Los viñedos pequeños, los más afectados
Otro aspecto que destaca el relevamiento es que los productores más pequeños son los primeros en abandonar la actividad, una situación que también se observa en otras economías regionales.
“El 57,3% de los viñedos del país son menores a cinco hectáreas, pero concentran apenas el 13,9% de la superficie cultivada. En el otro extremo, el 7,7% de los viñedos concentra el 44,8% de la superficie, ya que corresponden a establecimientos de más de 25 hectáreas”, indica el estudio.
Además, desde 2016 desaparecieron 3.763 viñedos, de los cuales 2.727 corresponden a establecimientos menores a cinco hectáreas.
El informe completo, que incluye detalles sobre las variedades de uva cultivadas y otros datos de la producción vitivinícola argentina, puede consultarse en el reporte oficial del INV.