Argentina no mostró “pinta” de campeón mundial en Luanda
El amistoso de este viernes con Angola por 2-0 dejó algunas sensaciones raras… Lionel Scaloni había pedido que la selección no se relaje ante un rival, a priori, sensiblemente inferior en lo individual y colectivo. Era el último amistoso del año en tierras africanas, con varias bajas, pero a la vez con la esperanza de ver un buen repertorio futbolístico más un laboratorio de pruebas a pleno. La percepción inevitable es que Argentina -integralmente- quedó en deuda.
Scaloni salió a jugar con lo que entendía como el mejor equipo disponible, el que garantizaría la mayor “competitividad”. Así salió con un 4-1-4-1.
Y al final, luego de un período y medio con una imagen tenuemente discreta para ser un campeón mundial, el DT no hizo cambios para “probar” futbolistas, sino que cuando lo creyó necesario, de hecho, los ingresos de Perrone, Prestianni, López, y Panichelli fueron decorativos.
La selección terminó el año con un triunfo a reglamento. Con una victoria que marca el final de un 2025 en el que tuvo grandes partidos (ante grandes rivales) y también encuentros que entusiasman poco. Argentina venció y eso sirve para dejar en claro que la base está, que el equipo para el Mundial puede salir de memoria aunque haya muchas bajas (faltaron más de 15 futbolistas en África) y, lo más importante que dejó el amistoso en Luanda, es que Lionel Messi sigue estando vigente, sigue siendo la bandera de La Scaloneta, por más que ya tenga 38 años.
Después de los últimos amistosos de octubre, en los que la Albiceleste no tuvo equivalencias con sus rivales (Venezuela y Puerto Rico), el match en Angola se pareció un poco a un partido más chivo, más serio, de esos que el cuerpo técnico puede analizar y decir que es más exigente que una práctica. No es que el seleccionado local sea una potencia (de hecho no se clasificó al Mundial), pero sí que le pusieron ganas, empeño y trataron de estar a la altura de la celebración que armó el Gobierno, para festejar los 50 años de la independencia del país.
Por momentos, Argentina jugó incómoda y eso tenía que ver con el campo de juego -bastante seco y en mal estado- y que el rival cortaba los circuitos en la mitad de la cancha. Y en el promedio de los ’90 (y algo más…), el puntaje individual tiene más reprobados que notas acordes al título de Qatar.
Después del 2-0, llegaron los cuatro cambios, el día inolvidable para varios que debutaron en la Mayor (Kevin Mac Allister, Prestianni y Panichelli), la oportunidad de que sumen minutos Perrone, el Flaco López y Buendía y así se fue el año del campeón mundial y de América que jugó ocho partidos, que ganó siete, empató uno (ante Colombia de local) y que perdió una vez (ante Ecuador de visitante).
Un año que no tuvo títulos en juego pero que será recordado como el 2025 en el que la selección bailó a Brasil, en un 4-1 y que toma carrera para el objetivo más importante: defender la Copa del Mundo en el 2026.
Uno x uno
Gerónimo Rulli (5): Dos malas salidas en sendos centros en los 10 minutos finales le bajan fuerte la nota. Hasta ahí, aun sin grandes exigencias, había reaccionado bien ante un centro envenenado por arriba y otro desde la línea de fondo por abajo en el arranque de cada mitad. Antes del cierre inquietante, mostró sobriedad y seguridad en los remates desde afuera.
Juan Foyth (5): Cumplió tres funciones diferentes. En la primera hora de partido fue tercer central por derecha cuando el equipo tenía la pelota y lateral por ese lado en defensa. Tras el ingreso de Kevin Mac Allister se corrió como central izquierdo. En ninguna descolló. Por la punta lo desbordaron la única vez que lo encararon y no pesó en ataque. Por el centro tuvo escasa tarea.
Cristian Romero (8): La garantía habitual. Ante un equipo con muchas limitaciones nunca perdió la concentración para ganar en los cruces, los anticipos o en algún esporádico mano a mano. Y en el par de ocasiones que llegó un segundo tarde le hizo sentir el rigor de su presencia al centrodelantero Nzola. Toda una garantía en el fondo.
Nicolás Tagliafico (6): Cumpló sin buscarse problemas. Dejó lo mejor de su actuación en la media hora que ocupó su lugar natural de lateral izquierdo, sin problemas en la marca y subiendo con criterio para llegar en ataque. Antes, como central izquierdo, cortó bien un par de intentos locales en el comienzo y después se limitó a cumplir sin buscarse problemas.
Nicolás González (4): Un experimento que no funcionó. El zurdo y potente Luvumbo lo complicó en la marca en el rato que Angola se animó a atacar; y en ofensiva insinuó más de lo que concretó. Un poco porque sus compañeros apenas lo buscaron, y bastante porque no resolvió bien cuando lo encontraron.
Giovani Lo Celso (4): Desconectado del equipo sobre la derecha del mediocampo, tuvo participación escasa y por lo general, desacertada. Perdió varias pelotas al recibir de espaldas, no encontró sociedades en ataque y tampoco colaboró en la recuperación. El pase a Messi que abrió la acción del 1-0, la única positiva. Oportunidad desaprovechada.
Rodrigo De Paul (4): Uno de sus peores partidos en la selección. Como si el ritmo lento del equipo le hubiera menguado su energía natural. Erró muchísimos pases, algunos muy sencillos; recuperó muy pocas veces la pelota y hasta perdió algunos mano a mano. Muy lejos del motor anímico y futbolístico que acostumbra.
Alexis Mac Allister (4): Jugó casi caminando y, dada su posición de volante central, fue uno de los principales responsables del tranco amodorrado que eligió la selección para atravesar el choque sin hacer demasiado ruido. Su calidad, al menos, le alcanzó para darle casi siempre destino seguro a sus pases cortos y sin riesgo.
Thiago Almada (8): Hoy por hoy, imprescindible. Por movilidad, actividad, despliegue y eficacia, incluso para robar en la (liviana) presión sobre la salida rival. Fue el único que logró cambiar de vez en cuando el andar cansino del equipo y el que mejor conectó con Messi a un toque y en velocidad. Un corte en la cara lo sacó de la cancha en el minuto 69.
Lionel Messi (6): Los destellos que nunca faltan. Se encargó de devolver con un par de caños, una asistencia y un gol en posible offside (el arquero local le había negado otro en el primer tiempo) los agasajos y ovaciones que le dispensaron. Fueron fogonazos, destellos que nunca faltan, aun en partidos en los que no tiene continuidad ni compañía ni necesidad de enseñar todo su repertorio.
Lautaro Martínez (6): Participó en los dos goles, y con eso salvó la noche. El arquero angoleño lo ayudó en su tanto y todo indica que el árbitro asistente hizo lo mismo en el que le brindó a Messi, pero le valió para engordar sus cifras. Por lo demás, sumó más fallos que aciertos en su empeño por tirarse atrás para recibir, descargar e ir a buscar.
Kevin Mac Allister (5): Debutó disputando la media hora final. Pagó en la marca en las dos primeras, cediendo la espalda y sin llegar a recuperarse en ambas, y perdió en la salida en la siguiente. Su aporte más valioso fue el anticipo para recuperar la posesión en la jugada que derivó en el 2-0.
Emiliano Buendía (5): Sin chances para destacarse. Ingresó a los 24 de la segunda mitad por la lesión de Almada y se ubicó como extremo derecho, aunque no tuvo ninguna ocasión para enfrentar a su marcador. Un buen pase en profundidad y una ayuda en defensa fueron lo más destacado que dejó.
Los “dormidos” por Scaloni: MÁXIMO PERRONE, un pase de gol y nada de timidez. GIANLUCA PRESTIANNI, solo la felicidad del debut. JOSÉ M. LÓPEZ, apenas entró en juego. JOAQUÍN PANICHELLI, buenos movimientos y una posibilidad que se le fue alta.
Lionel Scaloni (4): La misma nota BAJA que tres de sus figuras. El DT de Pujato sigue resignando tiempo y ocasiones de hallar las piezas esenciales para terminar de conformar la mejor estructura rumbo al Mundial 2026 FIFA. Desde la temprana clasificación en las Eliminatorias de América, continuó aferrado a la postura de ganar sea como sea y así sacrificó muchos minutos para quienes deben confirmar su valía para el magno evento que arranca el 11 de junio de 2026. Hoy pudo ser ese gran día de evaluar a los que menos han jugado o a quienes deben aún ser observados, sin embargo, el entrenador no aflojó en su criterio obstinado.