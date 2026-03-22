Argentina-Mauritania: Los tickets se pondrán a la venta este lunes 23 de marzo
La AFA confirmó los precios y cómo se venderán las entradas para el primero de los dos partidos que afrontará esta semana en el estadio La Bombonera, de Buenos Aires. Los tickets del match ante Mauritania se pondrán a la venta este lunes 23 de marzo, desde las 10:00, exclusivamente a través de la web www.deportick.com
¿Los precios? GENERAL $ 90.000; MENOR A Popular (hasta 10 años) $ 25.000; PLATEA ALTA K $ 150.000; PLATEA ALTA (H-I-J-F-G) $ 200.000; PLATEA BAJA “L” $ 350.000; PLATEA MEDIA C,D,M $ 330.000; PLATEA MEDIA A,B $ 350.000; y PREFERENCIAL $ 490.000.
El canje de las entradas se realizará desde el martes 24 de marzo hasta el jueves 26 en las boleterías del estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, entre las 9:00 y las 15:00.
#SelecciónMayor A continuación, toda la información sobre la venta de entradas para el partido entre #Argentina y #Mauritania
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— Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 22, 2026
Los menores a partir de 3 años deberán abonar platea (completa), mientras que los discapacitados deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. “No tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada”, alertó la AFA.
La apertura del estadio La Bombonera será a las 16:15 y se recomienda concurrir con la suficiente antelación.
El viernes 27 de marzo, al término del partido contra Mauritania, se realizará un mega show de fuegos artificiales que tendrán luego en vivo a Pablo Lescano y Mala Fama cantando sus hits más conocidos.
Además, luego del partido ante Zambia el 31 de marzo, también habrá momento musical de la mano de Los Totora, Rodrigo Tapari y otros artistas de primer nivel que se confirmarán en los próximos días.