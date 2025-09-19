Argentina lidera las solicitudes de ciudadanía española bajo la “ley de nietos”
En los últimos tres años, desde que España aprobó la Ley de Memoria Democrática, conocida como “ley de nietos”, Argentina se convirtió en el país con mayor cantidad de solicitudes de ciudadanía española.
De las casi 876.500 peticiones presentadas en consulados españoles, más del 40 por ciento fueron recibidas en las cinco oficinas consulares de Argentina. Solo en los primeros seis meses de este año ingresaron 366.579 solicitudes (42 por ciento del total), según informó el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
El plazo para tramitar la nacionalidad, que comenzó en octubre de 2022, se extendió por un año más debido a la alta demanda y vence el 23 de octubre de 2025.
Nacionalidades ya concedidas
El ministro Ángel Víctor Torres informó durante una visita a la Oficina de Extranjería de Las Palmas, en Islas Canarias, que hasta el momento ya se aprobaron cerca de 240.000 nacionalidades. “Se trata de los nietos e hijos de personas que tuvieron que salir de España a otros países, fundamentalmente a América Latina, en los años de la Guerra y la dictadura”, señaló.
¿A quién beneficia la ley?
La disposición adicional octava de la norma establece que podrán optar a la nacionalidad española:
- Los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originalmente españoles que hubieran perdido la nacionalidad por exilio político, ideológico, religioso o por identidad sexual.
- Los descendientes de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros, hasta antes de la Constitución de 1978.
Países con mayor demanda
Más del 95 por ciento de las solicitudes se presentaron en oficinas consulares de Iberoamérica y en el Consulado General de Miami. Argentina concentra el mayor número, seguida por:
- Cuba: 12,24 %
- Brasil: 10,97 %
- México: 9,71 %
- Chile: 5,04 %
- Venezuela: 2,45 %
De este modo, Argentina lidera la demanda global, confirmando los lazos históricos y familiares que unen a miles de descendientes de exiliados con España.