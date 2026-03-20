Argentina jugará el 27 contra Mauritania en La Bombonera
La cancelación de la Finalíssima contra España y el amistoso posterior ante Qatar se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para la selección argentina. En este contexto, la Albiceleste debió reprogramar su agenda por completo y este viernes anunció que jugará otro amistoso en La Bombonera durante la última Fecha FIFA de marzo antes del Mundial 2026, enfrentándose contra Mauritania el próximo viernes 27 de marzo desde las 20.15 en la cancha de Boca Juniors.
Este sábado se comunicará el valor de las entradas que se pondrán a la venta el próximo lunes. Además, a la brevedad se informará sobre el proceso de acreditaciones para los medios de comunicación, detalló la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por su sitio web.
#FechaFIFA La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.
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— Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 20, 2026
El equipo nacional de Mauritania figura 115° en el último Ranking FIFA y está debajo de otras 28 selecciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en ese listado, que tiene a Marruecos (8°) como el mejor ubicado del continente.
En las Eliminatorias para el Mundial 2026 de África quedó en la quinta colocación del Grupo B que compartió con Senegal, República Democrática del Congo, Sudán, Togo y Sudán del Sur con un triunfo, cuatro empates y cinco derrotas, por lo que no pudo avanzar siquiera a pelear por mini torneo que repartió un boleto al Repechaje.
Si bien había logrado estar entre los 24 países clasificados para la Copa Africana de Naciones en 2023 (quedó afuera en 16avos de final tras caer ante Cabo Verde), en la edición del 2025 no logró superar el clasificatorio previo luego de quedar en la tercera colocación del Grupo C que lideró Camerún y tuvo a Botswana como el segundo clasificado.
Al mismo tiempo, quedó afuera de la fase final de la Copa Árabe de la FIFA 2025 luego de caer ante Kuwait en los playoffs que definieron los grupos del certamen.
Hay que mencionar que la FIFA abrirá una última ventana de amistosos del 1 al 9 de junio, pero serán partidos con las listas definitivas ya presentadas y que servirán como método de preparación para el debut del Mundial 2026 que arrancará oficialmente el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
En este contexto, los duelos de la última semana de marzo en el país serán los últimos que tendrá Lionel Scaloni para hacer las pruebas antes de confirmar la nómina que viajará a la Copa del Mundo que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
La Albiceleste debutará el martes 16 de junio contra Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium. Luego viajará al Dallas Stadium para sus siguientes dos duelos: contra Austria el lunes 22 de junio (desde las 14hs) y ante Jordania el sábado 27 (a partir de las 23).
Dos nuevas citaciones
#SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7
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Al mismo tiempo, Lionel Scaloni decidió sumar a Franco Mastantuono (Real Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) para ampliar la lista de convocados, quedando así confeccionada:
Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).
Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).
Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).
Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).