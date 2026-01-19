Argentina jugará con Qatar luego de La Finalissima
La selección argentina comienza a delinear su calendario mientras se vive la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026. En medio de los preparativos para la Copa que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el primer encuentro de alto perfil del año será La Finalissima ante España, programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar. Pero cuatro días después de ese duelo, se medirá con el dueño de casa.
Más allá de ese primer choque decisivo de la Conmebol-UEFA, el equipo dirigido por Lionel Scaloni participará del Qatar Football Festival, un torneo que reunirá a selecciones de distintos continentes en un formato concentrado de partidos, evento que le permitirá a Lionel Scaloni examinar la rotación y variantes del plantel con miras a la Copa del Mundo FIFA.
La Albiceleste jugará con el local, Qatar, el martes 31 de marzo en el mismo estadio Lusail donde conquistó el máximo trofeo en 2022, tras vencer a Francia después de un partido electrizante en la definición por penales.
Además de Argentina y Qatar, participarán del evento los equipos de Arabia Saudita, Egipto y Serbia. La programación incorpora la propia Finalissima como uno de sus partidos centrales, aunque esta es una cita decisiva en sí misma.
Entre los jugadores esperados asoman nombres de peso en el panorama mundial, como Lionel Messi, Lamine Yamal y Mohamed Salah, lo que acentúa la expectativa en torno a cinco jornadas consecutivas de acción futbolística en distintos escenarios qataríes.
Para las selecciones participantes será una oportunidad para ajustar aspectos tácticos, probar alternativas y medir el nivel físico en un contexto de alta exposición.
A continuación, la agenda completa del Qatar Football Festival, con días y horarios previstos:
Arabia Saudita vs Egipto: jueves 26 de marzo.
Qatar vs Serbia: jueves 26 de marzo.
Finalissima: Argentina vs España: viernes 27 de marzo.
Egipto vs España: lunes 30 de marzo.
Serbia vs Arabia Saudita: lunes 30 de marzo.
Qatar vs Argentina: martes 31 de marzo.