¿Argentina irá a la guerra?: Lanari dice que sí, Quirno habla de “rumores” y en Defensa lo niegan en absoluto
El recrudecimiento del conflicto en el Medio Oriente sigue manteniendo alerta a las autoridades argentinas. Desde Comunicación de Presidencia aseguran que se dará “cualquier ayuda” si Estados Unidos pide enviar tropas o buques al Estrecho de Ormuz para hacer frente al bloqueo que lleva adelante Irán. El canciller dice que solo son rumores y en el ámbito castrenses minimizaron esa posibilidad al considerar que Argentina no se encuentra en “condiciones” técnicas ni operativas para una operación de tamaña envergadura.
“Si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren se dará”, dijo al diario El Mundo el secretario de Comunicación, Javier Lanari.
Por su parte, en declaraciones a A24, el canciller Pablo Quirno evitó dar precisiones sobre el controvertido tema. “Vamos a hablar sobre certezas no sobre rumores. Son rumores. Esta claro donde nosotros estamos parados; en la medida que necesiten apoyo nuestro está claro dónde vamos a estar parados”, deslizó.
El avispero geopolítico resonó este miércoles luego que un dirigente republicano, Marc Zell, afirmara en su cuenta de X que “Argentina está enviando unidades navales para ayudar a Estados Unidos a salvaguardar el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz. El Reino Unido se ha negado”.
Hubo un antecedente de colaboración argentina en un conflicto bélico en los ´90, en plenas “relaciones carnales” con la potencia del Norte, cuando Carlos Menem envió cuatro buques a la zona del Golfo Pérsico en plena guerra de USA con Irak acompañando, así, la cruzada del entonces presidente George Bush (padre).
“Pero aquella vez se hizo con el paraguas de la ONU y fueron muchos países lo que aportaron fuerzas”, aclaró un jefe militar consultado.
Desde el Edificio Libertador, en tanto, minimizaron la posible intervención bélica argentina en un conflicto foráneo. “No hay ninguna posibilidad”, remarcaron. Es que la cartera que conduce el general Carlos Presti debe afrontar problemas más mundanos, como la desfinanciación de la obra social militar, la ex IOSFA, o los bajos salarios. Sin ir más lejos, los pilotos que en breve comenzarán a pilotear los F16 cobran $1.200.000 y los recién ingresados a las fuerzas, unos $600 mil.
Otra calificada fuente castrense puntualizó: “Podes enviar algo modesto, como el ARA Argentina que hace poco estuvo en Panamá. Es una decisión del presidente. El tema es el nivel de riesgo que hay que asumir y si se está dispuesto a ello”, advirtió. Pero… desde la Armada, en tanto, descartaron que una embarcación de este tipo pudiera ser enviada a la zona del conflicto.
“No solo hay que asumir si habría bajas en la zona del conflicto sino también el riesgo de poner al territorio argentino en la mira del terrorismo”, alertó la fuente consultada.