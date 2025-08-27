Argentina incluyó al “Cártel de los Soles” en el registro de terrorismo y financiamiento ilícito
El Gobierno nacional dispuso este miércoles la inscripción del “Cártel de los Soles” en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 4/2025 de los ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores, publicada en el Boletín Oficial con las firmas de Patricia Bullrich y Gerardo Werthein.
La medida, anticipada un día antes por el vocero presidencial Manuel Adorni, se adoptó en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, entre ellos la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.
Críticas al régimen de Maduro
Tras la publicación de la norma, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich apuntó contra el régimen venezolano:
“Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales”, advirtió.
Y remarcó: “Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, en alusión a la política de seguridad impulsada por la gestión de Javier Milei.
Vínculos con el Tren de Aragua y actividades ilícitas
Según los considerandos de la resolución, el “Cártel de los Soles” mantiene vínculos operativos con la organización criminal Tren de Aragua. Ambos grupos estarían involucrados en actividades ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, contrabando de combustible, extracción y contrabando de oro, coltán y piedras preciosas.
El texto sostiene que esta red criminal amplifica su alcance en la región y configura un esquema de cooperación que incluye el financiamiento del terrorismo. Además, se indicó que la decisión se apoya en antecedentes internacionales y en información de organismos multilaterales y registros oficiales de otros Estados.
Impacto de la medida
La inclusión en el RePET no requiere de una sentencia penal firme, sino que se sustenta en indicios consistentes y verificados que habilitan la adopción de medidas para limitar la operatividad de estas estructuras.
El objetivo principal es prevenir nuevos delitos y reforzar la cooperación internacional en seguridad. La resolución advierte que el crimen organizado representa una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público, lo que exige respuestas inmediatas y coordinadas del Estado.