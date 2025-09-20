Argentina entre los diez países con mayor demanda de entradas para el Mundial 2026
Cerró la primera etapa de venta de entradas para el Mundial 2026, que se disputará entre junio y julio del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, y la demanda superó todas las expectativas: más de 4,5 millones de personas de todo el mundo se inscribieron para participar del sorteo que otorga el derecho a comprar tickets. Según la FIFA, Argentina figura entre los diez países con mayor cantidad de solicitudes.
Durante los diez días que duró el período de inscripción al Visa Presale Draw, la organización recibió solicitudes de 216 países. Como era previsible, la mayoría provino de los tres países anfitriones, aunque Argentina se ubicó en el séptimo lugar en demanda, superada por Alemania (4°), Inglaterra (5°) y Brasil (6°). Completan el top ten Colombia (8°), España (9°) e Italia (10°).
La próxima fase comenzará el lunes 29 de septiembre, cuando la FIFA notificará de forma escalonada a quienes resultaron seleccionados en el sorteo. Desde el miércoles 1 de octubre, quienes hayan sido favorecidos recibirán turnos específicos para intentar adquirir entradas. Sin embargo, ser seleccionado no garantiza la compra, ya que dependerá de la disponibilidad en ese momento.
En esta etapa inicial se podrán comprar entradas para los partidos de la fase de grupos desde 60 dólares. Además de los boletos individuales, estarán disponibles paquetes por sede o por selección.
A partir del jueves 2 de octubre también funcionará una plataforma oficial de reventa en FIFA.com/tickets para prevenir fraudes o ventas no autorizadas. La FIFA confirmó que habrá nuevas etapas de venta desde el lunes 27 de octubre, cuando arranque el Early Ticket Draw. En total, se disputarán 104 partidos, un récord, entre 48 selecciones distribuidas en 16 ciudades de los tres países anfitriones.
En paralelo, ya se pueden adquirir paquetes de hospitalidad, que incluyen entradas a precios más elevados, exclusivamente en el sitio oficial de FIFA. La organización reiteró que la única fuente válida para comprar entradas es FIFA.com/tickets.
Aunque todavía falta conocer el fixture completo, la fuerte demanda anticipada demuestra que el interés por el torneo es global, y que Argentina, actual bicampeón de América y defensor del título mundial, sigue despertando pasiones en todo el planeta.