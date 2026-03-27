Argentina ensayará con Serbia en plena previa del Mundial 2026
La selección argentina de fútbol masculina programó un amistoso internacional ante su par serbio, en un encuentro a disputarse entre el primero y el 9 de junio, en Estados Unidos. Serbia será uno de los llamativos ausentes de la próxima Copa FIFA, ya que no pudo superar el Grupo K de las Eliminatorias UEFA.
Este partido se convertirá en el primer enfrentamiento del representativo nacional con un conjunto europeo desde la final del pasado Mundial de Qatar 2022, en la que La Scaloneta se impuso por 4-2 en tanda de penales, para bordar su tercera estrella.
Los rivales del combinado orientado por Lionel Scaloni han sido hasta hoy Panamá, Curazao, Australia, Indonesia, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Puerto Rico y Angola, además de los amistosos ante Mauritania y Zambia, a disputarse en La Bombonera el viernes 27 y martes 31, respectivamente, por ahora con triunfos argentinos en los 11 encuentros.
Por su lado, el próximo será el segundo mundial que se perderá el combinado serbio desde su separación de Montenegro, habiendo disputado los certámenes de Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022, aunque nunca pasó la fase de grupos, y sin poder clasificar a la Copa de Brasil 2014.
Además, el país balcánico se quedó afuera del certamen al quedar en el tercer puesto del duro Grupo K de la Eliminatoria Europea, con 13 puntos, que tuvo que compartir con Inglaterra, que culminó con puntaje perfecto y sin recibir goles, Albania, que clasificó al repechaje en el segundo lugar, y Letonia y Andorra, que quedaron en las dos últimas posiciones de la zona.