Argentina deroga regulaciones y abre el uso de drones sin licencias en la mayoría de los casos
El Gobierno oficializó este viernes un nuevo marco regulatorio para el uso de drones, eliminando normativas que estaban vigentes desde hace seis años. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 550/2025 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), fue celebrada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que la iniciativa amplía las libertades y reduce la intervención estatal en el sector.
DESREGULACIÓN TOTAL DE DRONES. Cada día aumentan las aplicaciones de drones en el campo, el comercio, para la entrega de medicamentos, la industria, etc. Por eso es clave un marco abierto y de libertad absoluta para el uso de la tecnología. En poco tiempo los drones vigilarán el… pic.twitter.com/QOeq7Teobw— Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 8, 2025
“Cada día aumentan las aplicaciones de drones en el campo, el comercio, para la entrega de medicamentos, la industria, etc. Por eso es clave un marco abierto y de libertad absoluta para el uso de la tecnología. En poco tiempo los drones vigilarán el ganado, sembrarán y fumigarán nuestros campos, serán el vehículo para el delivery de comida y para el comercio (pronto tendremos drone-puertos en cada hogar), incluso cuidarán nuestras fronteras”, expresó Sturzenegger en la red social X.
El funcionario recalcó que las posibilidades son ahora “infinitas” para el uso de drones en Argentina: “Libertad, libertad, libertad es lo que nos pide el presidente Javier Milei”.
La normativa, firmada por Oscar Villabona, director de la ANAC, establece que:
- Drones de menos de 250 gramos: podrán operarse sin restricciones en todo el territorio nacional.
- Drones de menos de 25 kg en áreas rurales: uso totalmente libre, sin licencia, cursos ni trámites previos.
“El Estado no te va a molestar. Si querés invertir y operar drones en zonas rurales, también: lo vas a operar bajo tu propio riesgo sin que el Estado te pida, ni licencia, ni cursos, ni nada”, afirmó Sturzenegger. Además, señaló que se eliminó un monopolio creado por el kirchnerismo, que otorgaba a una sola empresa la exclusividad para dictar cursos en ciertas categorías: “A partir de la resolución, todos los instructores y Centros de Instrucción quedan habilitados para dar cursos en todas las categorías”.
La medida deroga la resolución 880/2019, que aprobaba el “Reglamento de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) y de Sistemas de VANT (SVANT)”, así como la resolución ANAC 885/2019, la 319/2025 y la 334/2025, todas relacionadas con requisitos operativos y técnicos.
El nuevo esquema normativo —Partes 100, 101 y 102 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil— reemplaza integralmente el anterior, con un enfoque alineado a estándares internacionales, que busca modernizar, simplificar y promover el uso civil, comercial, recreativo y científico de drones, bajo un criterio basado en el riesgo y con mayor participación del sector privado, evitando trabas burocráticas y prácticas monopólicas.