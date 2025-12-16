Argentina denunció en la ONU la “desaparición forzada” del gendarme Nahuel Gallo, detenido ilegalmente hace un año por el Régimen de Maduro
Carlos Foradori, representante argentino ante las Naciones Unidas, denunció este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la detención ilegal del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela y advirtió que el silencio o la inacción de la comunidad internacional frente al caso implica “complicidad” con las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.
Durante su intervención, Foradori afirmó que los hechos documentados sobre Venezuela “no piden interpretación sino firmeza, decisión, justicia y coraje para afrontarlos”, y sostuvo que en el país caribeño se incurre desde hace más de una década en desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y otros abusos sistemáticos.
En ese contexto, el diplomático argentino puso nombre propio a esas denuncias: Nahuel Gallo. Recordó que el gendarme argentino fue detenido hace más de un año, privado de su libertad sin orden judicial conocida, incomunicado y acusado de atentar contra la seguridad del Estado venezolano cuando “todavía ni siquiera había pisado el territorio” del país.
“No se lo detuvo por lo que hizo, porque no hizo absolutamente nada. Se lo detuvo por lo que conviene que represente”, afirmó Foradori, al cuestionar una acusación que calificó como “conveniente, elástica, ambigua e imposible de refutar” en un sistema sin tribunales independientes ni garantías judiciales.
El representante argentino sostuvo además que el Consejo de Derechos Humanos “ya no puede alegar ignorancia ni pretender neutralidad” frente al caso y remarcó que esperar que el tema se diluya con el paso del tiempo constituye “una traición flagrante a los defensores de la libertad”.
Argentina denunció en la ONU la desaparición forzada de Nahuel Gallo y exigió a la comunidad internacional "firmeza, decisión y coraje" para enfrentar a la narcodictadura de Nicolás Maduro.
El gendarme Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 al intentar ingresar a Venezuela desde Colombia, a través del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, cuando viajaba para visitar a su esposa y a su hijo de entonces dos años.
De acuerdo con información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gallo había realizado los trámites migratorios habituales y luego fue apartado para una “entrevista” por funcionarios venezolanos. Desde entonces, permanece privado de su libertad sin imputación formal, sin asistencia legal ni consular, y con paradero incierto.
El gobierno de Nicolás Maduro lo acusa de espionaje y de participar en “acciones conspirativas” destinadas a desestabilizar al régimen, incluyendo un supuesto plan para asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El Ministerio Público venezolano informó a fines de diciembre de 2024 que fue procesado por presuntas acciones “terroristas” con apoyo de grupos internacionales de derecha.
Desde su detención, solo se difundieron imágenes del gendarme en enero de este año, en las que se lo observa vestido de celeste en un patio junto a otros detenidos. En julio, su pareja, María Alexandra Gómez, reclamó públicamente al fiscal general venezolano, Tarek William Saab, por la falta de acciones para garantizar sus derechos.