Argentina declaró organización terrorista al grupo iraní Fuerza Quds
Argentina declaró organización terrorista a la Fuerza Quds iraní, uno de cuyos antiguos miembros se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA y sobre él pesa una alerta roja de Interpol, y a otras 13 personas vinculadas a ese grupo.
El comunicado difundido por la Oficina de la Presidencia describe a la Fuerza Quds como “una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”.
Con esta declaración, Fuerza Quds queda incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), a partir de la decisión impulsada por el presidente Javier Milei y cuya adopción estuvo a cargo de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Seguridad Nacional, y de Justicia, y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
La inclusión en el RePET “implica que los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades”, según enumera el comunicado oficial.
Asimismo, la resolución menciona que Argentina fue víctima de operaciones de Fuerza Quds en los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994.
“Cabe destacar que Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998, se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA y sobre él pesa una alerta roja de INTERPOL”, dice el comunicado, que señala además que Vahidi ha sido ascendido y actualmente es comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Vahidi ya había sido incluido en el RePET hace un tiempo.
La Fuerza Quds ya es considerada una organización terrorista por Estados Unidos, Israel y varios países occidentales.
Su inclusión en los registros argentinos estuvo antecedido por la inclusión, en esa misma nómina sobre grupos terroristas, de tres capítulos de Hermandad Musulmana.