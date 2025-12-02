Argentina continúa libre de sarampión: La trascendencia de vacunarse
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que Argentina no registra casos de sarampión desde la última semana de junio, manteniendo así su estatus de país libre de transmisión endémica, reconocimiento vigente a nivel internacional.
La actualización sanitaria se produce tras la alerta epidemiológica del 24 de noviembre, emitida por el ingreso de cuatro viajeros provenientes de Bolivia con destino a Uruguay. Desde entonces, no se detectaron contagios asociados y la vigilancia intensificada se mantendrá activa hasta el 12 de diciembre, plazo máximo previsto para la aparición de casos secundarios.
En las últimas semanas se observó un aumento en las notificaciones de sospechas, aunque todos los casos fueron descartados. Esta suba responde a una mayor sensibilidad del sistema de vigilancia, y no a circulación viral en el país.
Provisión garantizada de vacunas y apoyo a las provincias
El Ministerio aseguró que la provisión de vacunas está garantizada en todo el país, con un refuerzo permanente del stock estratégico. El 3 de noviembre se enviaron 63.000 dosis de doble viral a las provincias del NOA y NEA, con el objetivo de recuperar esquemas atrasados en niños, adolescentes y adultos.
Además, la cartera nacional implementó una base de datos unificada que permite compartir información epidemiológica en tiempo real entre todas las jurisdicciones, incluso cuando una persona consulta fuera de su domicilio. También se difundió un mapa georreferenciado del itinerario de los viajeros, para reforzar la detección de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en centros de salud y paradores estratégicos.
Comunicación nacional y responsabilidad provincial
El Ministerio de Salud lleva adelante una campaña nacional de comunicación para resaltar la importancia de la vacunación y promover la detección temprana de síntomas.
Al mismo tiempo, se recordó que las provincias tienen la responsabilidad indelegable de asegurar la aplicación de vacunas, sostener altas coberturas, organizar campañas locales y garantizar el acceso de la población a los servicios de vacunación. La estrategia es clara: sin vacunación territorial sostenida, no es posible evitar la reintroducción del virus.
La vacunación, eje central de la prevención
La vacuna triple viral, incluida en el Calendario Nacional, protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas. Se aplica actualmente a los 12 meses y a los 5 años. A partir de 2026, la segunda dosis se adelantará a los 18 meses, manteniéndose transitoriamente la dosis de los 5 años para completar el esquema.