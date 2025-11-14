Argentina cierra el año ante Angola con la presencia de Messi
La selección argentina disputará este viernes 14 de noviembre su último amistoso del año, enfrentando a Angola en el Estádio 11 de Novembro, en Luanda. El encuentro, que tendrá la presencia de Lionel Messi, comenzará a las 13:00 (hora de Argentina) y será transmitido por TyC Sports y Telefe.
La Albiceleste llega a este compromiso tras una serie de actuaciones positivas en amistosos recientes, con triunfos por 6-0 ante Puerto Rico y 1-0 frente a Venezuela. El equipo dirigido por Lionel Scaloni apunta a cerrar el año con otra buena presentación, en un marco que incluye bajas, sorpresas y la búsqueda de seguir consolidando el funcionamiento colectivo.
Entre los elegidos para este partido aparece un once tentativo encabezado por Gerónimo Rulli bajo los tres palos; una defensa compuesta por Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; un mediocampo con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y la alternativa entre Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; y un ataque liderado por Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.
La convocatoria sufrió modificaciones: se incorporaron Kevin Mac Allister y Emiliano Buendía, mientras que quedaron desafectados Enzo Fernández por lesión y los jugadores del Atlético Madrid Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, quienes no completaron los trámites sanitarios necesarios para viajar a África. Además, Leandro Paredes, inicialmente previsto para sumarse luego del Superclásico, acordó con Scaloni permanecer en Argentina debido a molestias físicas.
Antes del viaje a Luanda, el plantel se entrenó en el estadio Martínez Valero de Elche, donde más de 20.000 espectadores agotaron rápidamente las invitaciones gratuitas para ver la última práctica pública del año. Esta escala se produjo tras la cancelación del amistoso en India, suspendido por demoras en la aprobación de FIFA, según informó Anto Augustine, director general de Reporter Broadcasting Company.
Por su parte, Angola, dirigida por Patrice Beaumelle, llega al duelo con resultados variados en las eliminatorias africanas, donde igualó 0-0 con Camerún, empató 2-2 ante Suazilandia y venció 3-1 a Mauricio. El conjunto angoleño buscará aprovechar este duelo para medir su rendimiento ante un rival de jerarquía mundial.
DATOS DEL PARTIDO: ARGENTINA – ANGOLA
Posibles formaciones
Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu, Chico Banza. DT: Patrice Beaumelle.
Hora: 13:00 (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay) / 11:00 (Colombia, Ecuador, Perú y Miami) / 12:00 (Venezuela y Bolivia) / 10:00 (México).
Estadio: 11 de Novembro.
Televisación: Telefe y TyC Sports.