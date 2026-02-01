Argentina cayó ante Brasil en la final de la Copa América de futsal y volvió a quedarse a las puertas del título
La Selección Argentina de futsal volvió a quedar a un paso de la gloria. Ya le había ocurrido en la Copa América 2024, en el Mundial FIFA de Uzbekistán 2024 y ahora en la Copa América 2026. En todas, el campeón fue Brasil y hubo un denominador común: el arquero rival. Esta vez fue Matheus Marcos, quien se adueñó del arco de la Verdeamarela y fue determinante para el triunfo 2-1 en la final disputada en Luque, Asunción del Paraguay.
El equipo dirigido por Matías Lucuix, que buscaba su cuarto título continental tras los logrados en 2003, 2015 y 2022, disputó su sexta final consecutiva en Sudamérica y generó múltiples situaciones para romper el cero. Sin embargo, una distracción defensiva en el primer tiempo le permitió a Joao Vitor abrir el marcador para Brasil, en una etapa inicial en la que la Albiceleste acumuló al menos siete remates al arco.
Argentina afrontó este torneo con un profundo recambio generacional, casi sin jugadores de la camada campeona del mundo en 2016 y finalista en las ediciones siguientes. De aquella generación solo quedaba el arquero Nicolás Sarmiento, quien sufrió un desgarro en la primera jugada del debut y quedó fuera del certamen.
En el complemento, el conjunto nacional arrinconó a un Brasil que mantiene la base del equipo campeón mundial en 2024. El esfuerzo tuvo recompensa a poco más de dos minutos del cierre, cuando el pivot Matías Rosa marcó el empate tras el ingreso del capitán Lucas Bolo como arquero jugador.
El momento era favorable a la Argentina. Instantes después, Ángel Claudino tuvo un mano a mano inmejorable, pero volvió a aparecer la figura de Matheus Marcos para sostener el empate.
A falta de 70 segundos, Dyego Zuffo probó de media distancia y el remate, que se iba desviado, rebotó en Bautista Caso, descolocó a Lukas Acosta y terminó dentro del arco argentino junto al palo derecho. Ese desvío fortuito selló el resultado en el COP Arena Óscar Harrison.
Brasil celebró el título, pero ambos seleccionados volverán a cruzarse en la Finalissima 2026, que se disputará en noviembre en sede a confirmar y que, en su versión de futsal, contará con cuatro participantes.
La Albiceleste, que fue cuarta en la primera edición jugada en 2022 como local, aguardará ahora por el campeón de la Eurocopa, que tiene en semifinales a España vs Croacia y Portugal vs Francia.