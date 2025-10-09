Argelia goleó a Somalía y es el pasajero n° 20 rumbo al Mundial 2026 FIFA
Argelia se convirtió este jueves en el 20° seleccionado clasificado para la Copa del Mundo de 2026, que se diputará en Canadá, México y Estados Unidos, tras derrotar 3 a 0 a Somalía y así asegurarse el primer puesto en el grupo G de las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol.
Dos tantos del centrodelantero Mohamed Amoura y uno del capitán Riyad Mahrez permitieron que el conjunto dirigido por el suizo Vladimir Petkovic se impusiera con suma facilidad en el Complejo Olímpico Miloud Hadefi de Bir El Djir, en las afueras de Orán, y sumara así su séptimo triunfo en nueve presentaciones en esta etapa clasificatoria.
Los Zorros del Desierto llegaron a 22 unidades y así dejaron sin chances a los dos adversarios que todavía aspiraban a alcanzarlos en la cima de la zona: Uganda, que batió 1 a 0 a Botsuana en Francistown y suma 18 puntos, y Mozambique, que perdió 2 a 1 con Guinea en Maputo y se quedó con 15.
De esta forma, Argelia intervendrá por quinta vez en una Copa del Mundo. Su última participación fue en Brasil 2014, certamen en el cual cayó en los octavos de final ante Alemania, a la postre campeón. Antes había competido en Sudáfrica 2010, México 1986 y España 1982 (en los tres torneos no pudo superar la fase de grupos).
El combinado argelino es el cuarto de la Confederación Africana de Fútbol que asegura su presencia en Canadá-México-Estados Unidos 2026. Antes habían garantizado su lugar sus vecinos magrebíes Marruecos y Túnez, a principios de septiembre, y Egipto, el miércoles.
Cinco grupos de la clasificación africana todavía esperan a su ganador, que se resolverá entre el viernes y el martes. En el B manda Senegal, que visitará a Sudán del Sur el viernes a las 9. En el C lidera Benín, que chocará con Ruanda en Kigali el viernes a las 13. El D lo encabeza Cabo Verde, que el lunes a las 13 recibirá a Eswatini en Praia. En el F el puntero es Costa de Marfil, que se medirá con Seychelles el viernes a las 10. Y el primero del I es Ghana, que recibirá a Comoras el domingo a las 16.
Los punteros de cada zona se clasificarán directamente a la Copa del Mundo, mientras que los cuatro mejores segundos accederán a una instancia de eliminación directa, con semifinales y final, que se llevará a cabo en noviembre.
El vencedor de ese minicertamen obtendrá un cupo en el torneo clasificatorio intercontinental que se desarrollará en México en marzo de 2026. Allí competirán seis seleccionados por los últimos dos boletos a la Copa del Mundo: además del representante africano lo harán Bolivia, Nueva Caledonia, dos seleccionados de la Concacaf y uno de la Confederación Asiática de Fútbol.
Los que están adentro
Organizadores: Canadá, México y Estados Unidos.
Confederación Sudamericana de Fútbol: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.
Confederación Africana de Fútbol: Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia.
Confederación Asiática de Fútbol: Japón, República Islámica de Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.
Confederación Oceánica de Fútbol: Nueva Zelanda.