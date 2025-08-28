Arde el PRO: María Eugenia Vidal cuestionó la “corrupción” en discapacidad
El bloque del PRO en la Cámara de Diputados es un hervidero luego del apoyo del jefe de la bancada, Cristian Ritondo, a Javier Milei en medio del escándalo por la presuntas coimas que una droguería le pagaba a Karina Milei a través de la agencia nacional de discapacidad (ANDIS).
María Eugenia Vidal se despegó de la defensa a La Libertad Avanza y reclamó que “más que kirchnerismo nunca más y más allá de cualquier campaña electoral, digamos corrupción nunca más”, fue el reclamo de la exgobernadora.
La diputada nacional del PRO reclamó a La Libertad Avanza que impulse más leyes de transparencia en el Congreso.
Las declaraciones de Vidal llegan en medio del ensordecedor silencio institucional del PRO de Mauricio Macri, quien se fue a jugar al bridge a Dinamarca y no emitió palabra sobre el escándalo en la agencia de discapacidad. Ni siquiera hubo un comunicado formal del partido amarillo.
Sólo Ritondo, arquitecto del acuerdo electoral con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, salió este miércoles en apoyo del presidente y su hermana Karina durante la exposición de Guillermo Francos en la Cámara de Diputados.
Corrupción nunca más. pic.twitter.com/xx5liznSBe
— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 27, 2025
“La corrupción siempre es mala, no hay corrupción buena o mala, y no es simplemente un problema moral, tiene consecuencias concretas en la vida de los argentinos. Son fondos que no llegan para alguien que los necesita, afecta el equilibrio fiscal y por lo tanto genera mas inflación, son rutas que no se arreglan y generan mas accidentes, son trenes que no funcionan por que no se mantuvo y donde se pierden vidas, es una partida de fentanilo que no fue efectivamente controlada”, se quejó Vidal tras la difusión de los audios de Spagnuolo y el pedido de Milei de que investigue la Justicia.
“Yo estuve ahí y goberné. Sé que nadie conoce a cientos de personas de confianza de los cuales uno esté seguro de su honestidad, eso le pasa todos los partidos políticos. Lo que limita ese riesgo de corrupción y disminuye las posibilidades de que haya alguien robando en tu nombre es que las reglas sean claras y las instituciones funcionen, en especial los organismos de control”, sostuvo la exgobernadora de Buenos Aires.
“El gobierno tiene que dar todas las explicaciones que haga falta y que sean suficientes para la gente pero también tiene que aprovechar esta crisis y estas denuncias para hacer las reformas que faltan para tener un Estado mas honesto y transparente”, agregó, además de expresar su repudio por “la violencia que recibió el presidente en Lomas de Zamora que es inaceptable”.