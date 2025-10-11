Arde Córdoba: por acción humana y condiciones meteorólogicas avanzan las llamas sobre un parque nacional
Luego de que se activaran las alertas por un incendio ocurrido en la Ruta de las Altas Cumbres, en el ingreso al Parque Nacional Quebrada del Condorito de Córdoba, las autoridades informaron que el fuego continuaba activo durante la madrugada del sábado. Aunque todavía no hay reportes oficiales, estimaron que alrededor de 800 hectáreas fueron afectadas.
De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la provincia, la catástrofe se originó por un auto que se prendió fuego al costado del camino. Asimismo, explicaron que el foco se expandió con rapidez producto de las condiciones meteorológicas adversas.
En este sentido, señalaron que la combinación de altas temperaturas, vientos intensos y baja humedad llevó a que se decretara la alerta extrema de incendios en toda la provincia. Esto influyó en las tareas de combate, sobre todo, porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó calores cercanos a los 30 grados para este sábado.
A raíz de las complicaciones, se convocó a los brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios de al menos doce cuarteles —incluidos Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Cosquín y Mendiolaza— y 40 agentes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) para trabajar en el área.
Un total de 15 vehículos quedaron completamente dañados al ser alcanzados por el fuego. Por este motivo, las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas durante la tarde, debido a que había varias personas que practicaban trekking en la zona.
En total, se estima que unas 130 personas tuvieron que ser retiradas del lugar. Por su parte, el Ministerio de Salud provincial envió tres ambulancias exclusivamente con fines preventivos, aunque no se reportaron personas afectadas ni lesionadas como consecuencia directa del incendio.
“Es ver todo desolado, los senderos destruidos. Se han quemado infraestructuras de trabajo de años en el parque”, lamentó Nicolás Vallejo, referente del parque, durante una breve entrevista con Telenoche Córdoba. De la misma forma, anunció que el Parque Nacional permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.