ARCA promete evaluar reclamos de contribuyentes por recategorización de oficio
04/03/2026 | Economía | No hay comentarios|
Tras la polémica por la recategorización de oficio de monotributistas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó una opción para manifestar disconformidad, que derivará en una nueva fiscalización.
Esta función fue incluida en el link correspondiente al monotributo y cada contribuyente puede ejercerla hasta el 16 de marzo inclusive.
De esta forma, queda sin efecto el plazo de 15 días desde la notificación para presentar el descargo.
La función reemplaza al descargo y luego será ARCA mediante una nueva fiscalización la que decidirá la situación tributaria.