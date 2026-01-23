ARCA presentó una nueva denuncia contra Claudio ‘Chiqui’ Tapia y Pablo Toviggino por el uso de facturas truchas y de proveedores inexistentes
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a cargo de Andrés Vázquez, presentó otra denuncia contra la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino por el uso de facturas apróficas de 15 proveedores inexistentes que permitieron la salida no documentada de millones de pesos. Así se estima que la maniobra habría perjudicado al fisco en unos 375 millones de pesos entre el 2023 y el 2024 por el no pago del impuesto a las Ganancias y el IVA.
Según las mismas fuentes, la denuncia surge a partir de tareas de fiscalización y análisis efectuadas por ARCA, en las que se detectaron movimientos de fondos sin el respaldo documental correspondiente, lo que podría constituir una maniobra destinada a ocultar el destino real del dinero. Varios cheques emitidos por la AFA fueron usados para comprar hacienda, carne o materiales para la construcción. ARCA siguió la trazabilidad de los cheques emitidos por esas facturas truchas y los bancos informaron sus verdaderos destinos.
Según las fuentes las facturas apócrifas fueron emitidas por: 1- ID CONSTRUCTORA S.R.L. – CUIT 30-71480236-0; 2- MEROKA S.R.L. – CUIT 30-71664783-4; 3- MAXSTORE S.A. – CUIT 30-71742876-1; 4- LUICOM S.A. – CUIT 30-71489033- 2; 5- HOLDEMBROG S.A. – CUIT 33-71768153-9; 6- CONSULTEK CONSULTORÍA Y SERVICIOS S.R.L. – CUIT 30-70834050-9; 7- BELESAN S.A. CUIT 30-71805504-7; 8- MOSILI – CUIT 30-71806305-8; 9- ALBAMONTE CONSTRUCCIONES S.R.L. – CUIT 30-71751108-1; 10-CONSTRUCCIONES FAR WEST S.R.L.CUIT 30-71684325-0; 11- NINAPEY S.A. – CUIT 30-71797191-0; 12- CENTRAL HOTEL S.R.L. – CUIT 30- 71513335-7; 13-LOGÍSTICA WINTER S.R.L. – CUIT 30-71839219-1; 14-GRAMEZ – CUIT 30-71845506-1; y 15-LPH EVENT S.A.-CUIT: 30-71420987-2.
La nueva denuncia descubrió “salidas no documentadas, por los pagos efectuados en los meses 01/2023 a 12/2023, 01/2024, 3/2024, 6/2024 y 7/2024, y por el Impuesto al Valor Agregado, periodo fiscal 03/2023”. Según las fuentes solo en la evasión del impuesto a la Ganancias el fiscal perdió: en 2023 , 24 millones; en 2024, 181.890.906 y en 2025, 170.061.981. En total, suman 375 millones de pesos.
Esta maniobra de emisión de facturas truchas para desviar fondos de la AFA se suma al caso de la empresa TourProdEnter de Javier Faroni, que es la recaudadora de la entidad madre del fútbol argentino en el exterior, descubriéndose ahora una conexión paraguaya. Todo sin contar, el control que la Inspección General de Justicia, que dirige Daniel Vítolo, está haciendo sobre los balances de la AFA de los últimos ocho años, sin contar el año pasado.
Según las fuentes, por ejemplo, ARCA descubrió que la empresa “BLD S.A.” informó a ARCA que los cheques recibidos por “Construcciones Far West S.R.L.” mediante endoso fueron destinados a la cancelación de obligaciones comerciales relacionadas “con operaciones de hacienda”.
A su vez, informó que “dichos instrumentos fueron depositados en cuentas bancarias propias, y que el endoso fue realizado por cuenta y orden de terceros, en el marco del giro habitual del negocio. Por último, aportó la documentación respaldatoria solicitada e informó que no mantuvo operaciones con la AFA, durante el período fiscal investigado.
En otro caso “Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F.” manifestó que los cheques endosados por los proveedores “Maxstore S.A.”, “Mosili S.A.”, “Central Hotel S.R.L.” y “Gramez S.A.”, corresponden “a cobranzas de clientes por ventas de carne vacuna, y se trataron de endosos simples para su depósito en cuenta bancaria propia”.
A su vez, aportó un detalle pormenorizado de cheques, facturas, recibos, acreditaciones bancarias e indicó que los cheques fueron gestionados por el sector de Tesorería y depositados a través de los circuitos habituales de la empresa, contando con procedimientos internos formalizados. Pero aclaró que no registró operaciones con la AFA.
En cambio, la empresa BELESAN S.A no pudо ser localizada en su domicilio fiscal declarado. Se trata de un edificio con departamentos residenciales, cuyos habitantes informaron desconocer la firma y a sus socios. Esta comparte domicilio fiscal con la proveedora MOSILI S.A. Sus accionistas poseen participaciones accionarias en empresas categorizadas como contribuyentes no confiables, algunas de ellas como MOSILI S.A. y CENTRAL HOTEL S.R.L.
La información recabada ya está a disposición del juez en lo penal económico Diego Amarante y continuará avanzando con las acciones administrativas y judiciales correspondientes, en el marco de sus competencias legales. Amarante tiene habilitada la feria judicial para tratar esta caso abierto en diciembre.
La nueva denuncia es otra señal del Gobierno para negar un “pacto” con el presidente de la AFA ‘Chiqui’ Tapa y su tesorero, Pablo Toviggino, luego de declaraciones de Elisa Carrió por la decisión de la Cámara Federal de San Martín de sacarle la causa de la mansión de Pilar al juez Marcelo Aguinsky y pasarsela al de Zárate-Campana, Adrián Gonzalez Charvay.
La denuncia dice que por nuevas tareas de fiscalización se descubrió el uso de facturas apócrifas que coincidente con “los periodos fiscales que se denunciaron oportunamente, se viene a poner en conocimiento de la Resolución Nro. 8/2026 (DV RRGC), Resolución Nro. 9/2026 (DV RRGC) y el Caso SEFI Nro. 2.348.761 (OI 2.392.310), dado que podría resultar de interés para la causa” original abierta por la retención indebida de aportes jubilatorios.
A fines de diciembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue aceptada como querellante en la causa por la presunta retención ilegal y el no pago de aportes de IVA, Ganancias y aportes previsionales por 19 mil millones de pesos.
La semana pasada, el juez Amarante aceptó el pedido de ARCA para ser querellante en la causa. Ese rol le permite ser parte del expediente, pedir medidas de prueba, opinar ante distintos planteos, entre otras funciones. Es un acusador privado.
Es la causa que más preocupa en la Asociación de Fútbol, porque prevé severas penas de prisión. Tapia, Pablo Toviggino, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Lorenzo ya están imputados por el delito de evasión agravada.
ARCA fue quien presentó en diciembre pasado la denuncia contra la AFA que dio inicio a la investigación y solicitó ser querellante en la causa. Esa función la tiene la víctima de un delito y en esta causa ARCA, como ente recaudador, fue perjudicado por la evasión y el no pago de aportes.
En la causa se investiga a la AFA por la retención de aportes jubilatorios de los empleados de los clubes de fútbol y por la evasión del impuesto a las Ganancias e IVA desde marzo del 2024 a septiembre del año pasado. El monto total del presunto perjuicio fue de 19.353.546.843 pesos.