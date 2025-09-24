ARCA permite recuperar el dinero de impuestos aplicados a servicios como Netflix o Spotify
ARCA te permite acceder a la devolución de impuestos de algunos servicios de streaming como Netflix, HBO, Disney+, Spotify y otros. El trámite es muy sencillo y algunas personas pueden solicitarlo como un reintegro en sus cuentas bancarias.
Las plataformas como Netflix o Spotify son servicios extranjeros y por eso se cobra una percepción adicional al valor real de los servicios. Esos impuestos se pueden reintegrar, según pudo comunicar ARCA. Es muy sencillo y algunos usuarios lo pueden obtener.
La entidad ARCA, ex AFIP, habilitó nuevamente la opción para pedir la devolución de impuestos por Netflix, Spotify y otros servicios de esa índole. Algunos contribuyentes se verán beneficiados por esta medida que sin duda permite ahorrar algunos pesos.
Quienes pueden acceder a este reintegro son las personas que no estén inscriptas en el Impuesto a las Ganancias ni tampoco en Bienes Personales, los contribuyentes solo inscriptos en Ganancias pero no en Bienes Personales, siempre que las percepciones correspondan al código de devolución habilitado y también trabajadores en relación de dependencia o autónomos que hayan sufrido estas percepciones.
Además de estos servicios, también se pueden reclamar las percepciones a compras realizadas con tarjetas de crédito o débito en el exterior.
Lo primero es ingresar en la web de ARCA con CUIT y clave fiscal. Después chequear que esté habilitado el servicio “devolución de percepciones”. Si no lo está, se puede habilitar en “Mis servicios”. Hay que generar una nueva solicitud seleccionando el período y marcar las percepciones a devolver.