ARCA flexibilizó el régimen de facilidades
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la Resolución General 5777/2025, publicada el 22 de octubre en el Boletín Oficial de la República Argentina. La medida modificó el régimen de facilidades de pago establecido en la Resolución General 5711, con el objetivo de ampliar el alcance temporal de las deudas que los contribuyentes pueden regularizar y reducir el monto del anticipo exigido para acceder al plan.
El texto, firmado por Juan Alberto Pazo, director ejecutivo del organismo, dispuso que los cambios entrarán en vigencia el 3 de noviembre de 2025. A partir de esa fecha, los contribuyentes podrán incluir obligaciones vencidas hasta el 31 de agosto de 2025, en lugar del límite anterior del 30 de abril. Además, la resolución redujo los porcentajes de pago a cuenta según el tipo de contribuyente.
Las personas humanas, sucesiones indivisas, micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro y el sector salud deberán abonar un 5% de pago inicial. Las medianas empresas tramos 1 y 2, un 10%, y el resto de los contribuyentes, un 15%.
El plan mantiene la tasa de interés de financiación equivalente al 50% de la tasa de interés resarcitorio vigente al momento de la implementación, según la normativa del Ministerio de Economía. Las condiciones de adhesión seguirán disponibles hasta el 30 de diciembre de 2025, a través del sistema “Mis Facilidades” con clave fiscal.