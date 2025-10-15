ARCA fijó un nuevo límite de compras a famosas plataformas de moda
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció nuevos parámetros para la recepción de compras internacionales, unificando los criterios para evitar la retención de productos en el control aduanero. La medida aplica a todas las adquisiciones en el exterior, incluyendo las realizadas en reconocidas plataformas de comercio electrónico.
La disposición apunta a optimizar los procesos de despacho y reducir los tiempos de permanencia de los paquetes en la Aduana.
El organismo fiscal anunció que el nuevo límite máximo de valor por envío en compras internacionales se fijó en 3.000 dólares estadounidenses (USD 3.000).
Este tope de valor se complementa con un conjunto de condiciones que el paquete debe cumplir para ser clasificado dentro de este régimen simplificado y asegurar su pronta liberación:
Peso máximo: el envío no debe exceder los 50 kilogramos de peso.
Cantidad por producto: se permite un máximo de 3 unidades de un mismo producto por paquete.
Destino: el uso de la mercadería debe ser exclusivamente para consumo personal, quedando prohibida cualquier finalidad comercial o industrial.
La especificación del destino es un punto de control clave, ya que la Aduana se reserva la facultad de evaluar si la naturaleza, cantidad o variedad de los bienes podría presumir una intención comercial, independientemente del valor declarado.
Las plataformas de e-commerce de indumentaria de origen internacional suelen ofrecer envíos gratuitos o a bajo costo. Sin embargo, si el valor total de la compra supera el límite de USD 3.000, el comprador estará sujeto a la realización de trámites aduaneros adicionales para obtener la liberación de los productos.
Además, se establece un procedimiento obligatorio para la recepción de paquetes de origen internacional. Para que un envío no quede retenido en el control aduanero, el comprador debe completar un trámite de declaración obligatoria a través del portal oficial de la ARCA.
El procedimiento requiere que el adquirente ingrese al sistema con su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y Clave Fiscal, accediendo a la sección denominada “Envíos Postales Internacionales”.
En este apartado, se debe concretar la declaración del envío, especificando de forma detallada la mercadería adquirida y su valor correspondiente.
Es importante destacar que, en determinados casos, el sistema puede generar la obligación de pagar una tasa o impuesto de importación antes de que la encomienda sea liberada para su distribución.
Una vez que el paquete ha sido entregado por el Correo Argentino en el domicilio del comprador, existe una segunda instancia obligatoria: el comprador debe reingresar al mismo portal de ARCA y confirmar la recepción del envío. Este paso de confirmación debe realizarse dentro de un plazo de 30 días corridos.
El cumplimiento de estos dos pasos, la declaración inicial y la confirmación de recepción, es indispensable para mantener el historial del comprador regularizado ante el organismo fiscal y evitar posibles bloqueos para futuros envíos internacionales.