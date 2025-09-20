ARCA establece nuevos límites y requisitos para compras internacionales en Shein y Temu
Las compras internacionales a través de plataformas como Shein y Temu crecieron exponencialmente en popularidad, pero ahora los usuarios deberán cumplir con nuevas reglas para evitar que sus paquetes queden retenidos en la Aduana. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los límites y condiciones que aplican a este tipo de envíos, una medida que busca agilizar el control y garantizar el cumplimiento de la normativa.
Requisitos de ARCA para compras en Shein, Temu y otras plataformas
Según la Resolución Nº 3916, las compras internacionales deben cumplir con ciertas condiciones para ser consideradas de uso personal y no comercial:
- Peso máximo del pedido: 50 kilos.
- Cantidad máxima por producto: 3 unidades.
- Valor total de la compra: no puede superar los 3.000 dólares.
Estos requisitos obligan a los argentinos que usan estas plataformas a revisar cuidadosamente sus pedidos antes de realizar el pago, ya que de lo contrario corren el riesgo de que la Aduana retenga los productos.
Cómo evitar retenciones de ARCA
Todos los envíos desde el exterior pasan primero por la Aduana Argentina, donde se verifica la documentación y el cumplimiento de las condiciones. Para agilizar este proceso:
- Tanto Shein como Temu envían correos electrónicos sobre cambios en el estado del envío.
- Es recomendable rastrear los paquetes desde la plataforma y desde el portal oficial de ARCA.
- Los usuarios deben confirmar la recepción del paquete al llegar a destino, obligatorio si el envío fue transportado por Correo Argentino.
Confirmación de recepción en la web de ARCA
ARCA habilitó un sistema en línea para informar la llegada de las compras internacionales. Los pasos son:
- Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
- Acceder a la sección “Envíos Postales Internacionales”.
- Confirmar que el pedido fue recibido correctamente.
El organismo establece un plazo de 30 días corridos para completar esta confirmación. Quienes no cumplan con el trámite no podrán recibir nuevos envíos hasta regularizar la situación.