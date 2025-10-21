ARCA elimina el régimen de información complementario de operaciones internacionales
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) elimina el régimen de información complementario de operaciones internacionales (RICOI), por lo que ya no será obligatoria la presentación de esa información. Se trata de un régimen que alcanzaba a sociedades, asociaciones y sus firmas derivadas constituidas en el país, así como a los fideicomisos.
Lo hizo a través de la Resolución General 5772/25, publicada en el Boletín Oficial, con el objetivo de evitar la duplicidad en la información requerida a los sujetos responsables, simplificando así las obligaciones, facilitando el cumplimiento y reduciendo los costos administrativos para el sector privado.
La medida entrará en vigor para la presentación de información correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados a partir del 1° de mayo de 2025.
De esta manera, ARCA ratifica su compromiso con la simplificación normativa, manteniendo la rigurosidad en las acciones de control, pero adaptándose a un contexto que demanda mayor simplificación y calidad en la gestión pública.
En este sentido, ARCA lleva eliminados diez regímenes de información en el transcurso de este año, entre los cuales se destacan el de representantes y terceros intervinientes del exterior; compraventa de vehículos usados; el COTI para operaciones inmobiliarias; consumos con tarjeta y billeteras virtuales; obligación de informar pagos de expensas y consumos elevados de servicios públicos, entre otros.