ARCA advirtió que ciertas compras y gastos pueden causar la expulsión del monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, informó nuevas precisiones sobre los factores que pueden derivar en la exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, lo que podría afectar a miles de monotributistas.
Si bien muchos contribuyentes creen que solo las deudas o atrasos de pago pueden causar una baja, ARCA recordó que existen otros motivos vinculados al nivel de gastos, consumos y adquisiciones, los cuales deben ser compatibles con los ingresos declarados en cada categoría.
La entidad explicó que, al adherirse al monotributo, cada persona acepta límites de facturación, alquileres, costos operativos y consumos personales. Cuando estos parámetros no se respetan, el organismo puede aplicar una “baja por exclusión”, una medida que —señalan— se vuelve más frecuente ante inconsistencias detectadas.
Entre los motivos más habituales figuran las compras o gastos que no guardan relación con los ingresos. ARCA detalló que esto aplica, por ejemplo, a la adquisición de autos de alta gama, inmuebles, electrodomésticos costosos, viajes o artículos personales que superen la capacidad económica de quienes figuran en categorías bajas o intermedias. Para identificar estas inconsistencias, el sistema cruza información con bancos, tarjetas de crédito y registros de propiedad. Si los titulares no pueden justificar sus consumos, son expulsados del régimen y deberán inscribirse como responsables inscriptos o gestionar una nueva alta.
Además de las compras injustificadas, ARCA puede excluir a quienes registren ingresos superiores a los topes de la categoría más alta, declaren alquileres o superficies mayores a las permitidas, realicen operaciones sin facturar, efectúen importaciones para reventa o presenten depósitos bancarios incompatibles con su actividad. También pueden quedar afuera quienes desarrollen más de tres actividades simultáneas, posean varias unidades de explotación o figuren en el REPSAL, el registro de empleadores con sanciones laborales.
Para evitar inconvenientes, el organismo recomendó respaldar los movimientos, conservar comprobantes y evaluar la justificación de compras significativas antes de realizarlas.
A su vez, ARCA publicó las escalas vigentes para noviembre de 2025, con los límites de facturación anual por categoría:
Categoría A: $8.992.597,87
Categoría B: $13.175.201,52
Categoría C: $18.473.166,15
Categoría D: $22.934.610,05
Categoría E: $26.977.793,60
Categoría F: $33.809.379,57
Categoría G: $40.431.835,35
Categoría H: $61.344.853,64
Categoría I: $68.664.410,05
Categoría J: $78.632.948,76
Categoría K: $94.805.682,90