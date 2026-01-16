ARCA actualizó las escalas del monotributo 2026: suben los topes de facturación y arranca la recategorización
La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer las nuevas tablas del monotributo que regirán durante 2026, antes del inicio del período obligatorio de recategorización. La actualización despeja dudas entre trabajadores independientes, pequeños comercios y prestadores de servicios, que aguardaban la adecuación de los parámetros del régimen simplificado.
El ajuste se definió luego de conocerse el dato de inflación de diciembre de 2025 y se calcula en función de la inflación acumulada del segundo semestre del año pasado (julio-diciembre), que fue del 14,28%. Con ese índice, los topes anuales de facturación se incrementaron en todas las categorías.
En concreto, la Categoría A pasó de permitir una facturación anual de $8.992.597 a $10.277.988, mientras que la Categoría K, la más alta del régimen, se elevó de $94.805.682 a $108.357.083 anuales.
Los nuevos valores comenzarán a aplicarse desde febrero e impactan tanto en los límites de facturación como en el impuesto integrado y los aportes previsionales y de salud, en línea con el índice de movilidad. La estructura del monotributo se mantiene sin cambios, aunque con montos actualizados.
Desde el organismo advirtieron que, para muchos contribuyentes, la actualización puede implicar subir o bajar de categoría, por lo que recomendaron revisar con atención los parámetros antes de confirmar el pago mensual.
Nuevos topes y montos
Las escalas actualizadas fijan nuevos límites anuales de facturación para todas las categorías, desde la A hasta la K. El objetivo del ajuste es evitar que los monotributistas queden excluidos del régimen únicamente por el efecto de la inflación, un reclamo histórico del sector.
Además de la facturación, continúan vigentes los criterios clásicos para la categorización: superficie afectada a la actividad, consumo eléctrico y alquileres devengados. También se recalcularon los importes mensuales correspondientes al impuesto integrado y a los aportes.
En términos absolutos, el impacto es menor en las categorías más bajas y más significativo en las más altas. Aun así, el monotributo sigue siendo una de las opciones más elegidas por su previsibilidad frente al régimen general.
Con esta actualización, el tope de la categoría A sube a más de $10,27 millones anuales, mientras que la categoría K alcanza más de $108,3 millones, lo que representa un incremento superior a $13,5 millones respecto de los valores anteriores.
Recategorización: qué hacer y cuándo
La recategorización del monotributo se realiza dos veces al año y toma como referencia los últimos doce meses de actividad. Con la publicación de las nuevas escalas, ARCA ya habilitó el trámite a través de su sitio web.
El procedimiento consiste en ingresar con clave fiscal, revisar los ingresos y parámetros declarados y confirmar la categoría correspondiente. Quienes no registren cambios no deben realizar ninguna acción, ya que el sistema considera la situación como una ratificación automática.
En cambio, quienes hayan superado o quedado por debajo de los límites establecidos están obligados a recategorizarse. El incumplimiento puede derivar en ajustes, recargos o sanciones por parte del organismo.