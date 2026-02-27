Aranguren: familias piden revisar la obligatoriedad de la Modalidad NINA en la Escuela Nº 102
Un grupo de 163 padres, madres y tutores de la Escuela Primaria Nina NEP Nº 102 “17 de Agosto” de Aranguren solicitó formalmente que se revise la obligatoriedad de la Modalidad NINA (jornada extendida) y que se contemple la posibilidad de ofrecer también la jornada simple como alternativa para las familias.
El planteo fue presentado el 27 de octubre de 2025 mediante una nota dirigida a la directora de la institución, profesora Mónica Kretzer, y posteriormente elevado a autoridades educativas departamentales y provinciales, donde tomó curso administrativo mediante la apertura de un expediente para su análisis dentro del sistema educativo.
A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, las familias firmantes manifestaron su preocupación por la falta de una respuesta formal, señalando que necesitan definiciones para organizar la dinámica familiar y tomar decisiones sobre la educación de sus hijos.
Principales argumentos del pedido
En el documento presentado, los padres reconocen el esfuerzo institucional que implicó la implementación de la jornada extendida, aunque consideran necesario revisar su carácter obligatorio en el contexto particular de la localidad.
Desarrollo artístico, deportivo y personal
Las familias sostienen que la extensión horaria limita la participación de los niños en actividades extracurriculares como arte, música, danza, idiomas o deportes, que habitualmente se desarrollan en horario de contraturno. Además, advierten que la jornada prolongada puede generar mayores niveles de fatiga y reducir los tiempos de descanso y recreación.
Realidad social de la localidad
En el planteo se señala que Aranguren no presenta indicadores sociales críticos que justifiquen una jornada obligatoria de tiempo completo. También remarcan que el servicio de comedor escolar ya existía antes de la implementación de la Modalidad NINA, por lo que podría continuar funcionando para quienes lo necesiten sin que ello implique una permanencia extendida obligatoria.
Única escuela primaria de la localidad
Otro de los puntos destacados es que la Escuela Nº 102 es la única institución primaria del pueblo, lo que impide a las familias contar con alternativas educativas si la jornada completa no se ajusta a su realidad laboral u organizativa. En ese sentido, consideran que la posibilidad de elegir entre jornada simple y extendida sería una opción necesaria.
Infraestructura escolar
También plantean interrogantes sobre si la infraestructura edilicia resulta suficiente para sostener simultáneamente dos ciclos completos bajo modalidad extendida, especialmente en relación con la disponibilidad de aulas y las condiciones pedagógicas adecuadas.
Las familias firmantes manifestaron además su voluntad de diálogo con las autoridades educativas y su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que contemplen tanto la educación formal como el desarrollo integral de los niños.
Finalmente, reiteraron la necesidad de una pronta respuesta institucional, teniendo en cuenta la cercanía del inicio del ciclo lectivo 2026.
FUENTE: Gentileza Carlos María Juárez.-