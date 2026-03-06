Aprobaron un crédito internacional para fortalecer la cadena apícola entrerriana
Entre Ríos accedió a financiamiento internacional aprobado por el Gobierno nacional, que será destinado a mejorar la infraestructura de la cadena apícola provincial. Se trata de 15 millones de dólares para las provincias productoras de miel, con impacto directo en el desarrollo del sector.
“Se trata de una excelente noticia para los productores”, definió el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, al referirse a la medida que tomó estado público a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Nación del Decreto 132/2026.
La iniciativa será presentada oficialmente durante la edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Apicultura, que se realizará del 20 al 22 de marzo en la ciudad de Maciá.
El funcionario subrayó que “a partir de una demanda concreta del sector, el gobernador Rogelio Frigerio nos puso a trabajar en la generación de herramientas que aporten al desarrollo de la actividad”, y destacó que se logró un entendimiento con autoridades nacionales, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales.
En concreto, los fondos estarán destinados a obras logísticas vinculadas a la producción y comercialización, como mejoras en caminos rurales que permitan potenciar el rendimiento apícola y optimizar el traslado de la producción destinada al mercado internacional.
Actualmente, Entre Ríos cuenta con más de 700.000 colmenas, unos 2.300 apicultores y alrededor de 10.000 apiarios distribuidos en los 17 departamentos de la provincia. Además, se estima que la producción anual supera las 22.000 toneladas de miel, lo que posiciona al distrito como uno de los principales polos apícolas del país.