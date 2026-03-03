Aprevide investiga a una mujer que apuntó con láser al arquero colombiano de Vélez
La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) se encuentra trabajando junto a Estudiantes de La Plata en la identificación de la mujer que apuntó con un láser al arquero colombiano de Vélez, Álvaro Montero, durante el partido que se llevó a cabo en el estadio “Jorge Luis Hirsch” este lunes.
Hasta este martes por la mañana, la mujer aún no había sido identificada y ambas entidades están en la búsqueda de sus datos para proceder con la notificación y sanción correspondiente. En la investigación, están trabajando efectivos de la Comisaría Novena.
La mujer fue registrada in fraganti por la transmisión oficial del partido, apuntando con un láser al arquero Álvaro Montero a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando el marcador mostraba un 1-0 a favor de Vélez.
¡¡AHÍ ESTÁ!! ¡¡LA PESCARON INFRAGANTI A LA CHICA DEL LÁSER EN ESTUDIANTES VS. VÉLEZ!! pic.twitter.com/TaucvsPGUJ
— SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026
El encuentro concluyó con el mismo resultado, permitiendo a Vélez mantenerse como líder de la Zona B del Torneo Apertura, con un total de 18 puntos, habiendo logrado 5 triunfos y 3 empates, manteniéndose invicto.
Por su parte, este partido representó el primer encuentro del uruguayo Alexander Medina como entrenador de Estudiantes en condición de local, luego de haber debutado con una victoria ante Newell’s Old Boys en el estadio Marcelo Bielsa en la fecha anterior.