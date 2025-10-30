Apoyo a Nancy Ballejos para presidir el PRO Entre Ríos
ESPECIAL, por Silvia Campos, Presidenta Departamental del Pro Paraná.- De cara al próximo proceso interno del PRO Entre Ríos, en el que se renovarán las autoridades partidarias, quiero expresar públicamente mi apoyo a Nancy Ballejos para que asuma la presidencia del partido en nuestra provincia.
Estoy convencida de que Nancy representa la renovación sana y necesaria que nuestro espacio político demanda.
El mensaje de las urnas fue contundente. La sociedad habló con claridad el domingo pasado: la gente eligió el cambio, los nuevos liderazgos y una forma distinta de hacer política.
Los resultados no dejan lugar a dudas: hay una nueva energía que recorre el país y la provincia, y debemos estar a la altura de ese mandato popular. Como dirigentes, tenemos la responsabilidad de escuchar y respetar lo que la ciudadanía expresó con su voto, porque en definitiva, ese es el corazón de la democracia.
Nancy encarna ese espíritu de cambio. Su juventud, su mirada moderna, su compromiso con los valores republicanos y su capacidad de diálogo la convierten en la conductora natural para los próximos años. Además, me llena de orgullo saber que será la primera mujer en presidir el PRO Entre Ríos.
Es un paso histórico y profundamente simbólico. Siempre he defendido nuestro rol en lo público, porque estoy convencida de que el cambio que necesitamos vendrá de la mano de la fuerza, la sensibilidad y la visión transformadora de las mujeres.
Quienes venimos trabajando hace años en la construcción política tenemos el deber de acompañar esta etapa, siendo parte desde el lugar de aportar con generosidad nuestra experiencia, para que las nuevas generaciones tomen la posta y sigan construyendo un PRO más fuerte, más amplio y más representativo.
Hoy más que nunca, es tiempo de nuevos liderazgos y por ello, dirigentes, afiliados y la Departamental Paraná, que tengo el honor de presidir, adherimos plenamente a su candidatura, convencidos de que Nancy encarna el presente y el futuro del PRO en nuestra provincia.