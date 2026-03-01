Apertura de Sesiones Ordinarias del HCDP: Funcionarios y referentes de la sociedad civil destacaron el discurso de la intendenta de Paraná
Luego del repaso por la situación del Estado municipal, con detalles sobre acciones, obras y políticas de la gestión, realizado este domingo en la Sala Mayo por la presidenta municipal de Paraná, Rosario Romero, autoridades, dirigentes y referentes sociales destacaron distintos ejes e ideas desarrollados.
El viceintendente David Cáceres destacó el mensaje: “Me pareció muy valioso que la intendenta se haya tomado el tiempo de sintetizar lo que ha sido este año de gestión y de demostrar que cumplimos las promesas del período anterior”.
El jefe de Gabinete, Santiago Halle, remarcó los principales ejes abordados por la intendenta. “Se hizo un balance de lo realizado en 2025, una rendición de cuentas y una proyección de lo que será 2026 y de las políticas que venimos ejecutando desde enero, como el servicio de transporte urbano, el plan 100% Led, el plan de arbolado; muchas cosas positivas para destacar y sostener”.
Blanca Osuna, diputada nacional y ex intendenta de la capital provincial, expresó: “Es indispensable la continuidad de programas de gestión porque no se puede pensar una ciudad como esta, con su extensión, con su ubicación y sus problemáticas sin darle continuidad. Me parece que la disyuntiva mayor es la atención muy bien expresada por la intendenta respecto a la necesidad de refuerzos y recursos nacionales y del vínculo entre nación, municipio y provincia”.
La concejal Luisina Minni, por su parte, sostuvo que el discurso “fue contundente, donde reafirma el compromiso de trabajar con responsabilidad y eficiencia el manejo de fondos públicos”.
El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, valoró: “Es un discurso que va más allá de una rendición de cuentas, es un discurso que reafirma el compromiso del Estado para resolver las cuestiones de la ciudad, es un discurso que pone el acento en el cuidado de los recursos municipales”.
Alicia Glausser, representante de la Asamblea Vecinalista, expresó: “Nosotros somos colaboradores desde el rol de ciudadanos; a todos los temas que mencionó la intendenta. Espero que podamos seguir avanzando en muchísimas cosas”.
Oscar Barbieri, presidente del Club Don Bosco, detalló que “fue un mensaje realmente muy claro, muy abarcativo, rescatando en cuanto a los clubes lo que es una realidad en el programa Construyendo Valores, que a través de los mismos se producen no solo cuestiones de avance en lo deportivo, sino también en los aspectos culturales. El Estado siempre debe estar presente”.