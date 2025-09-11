Apenas 5 de cada 100 estudiantes más vulnerables alcanzan los aprendizajes mínimos en matemática
La Escuela de Educación de la Universidad Austral presentó el Tercer Informe del Indicador de Desigualdad de Aprendizajes, elaborado por las investigadoras Eugenia Orlicki y Cecilia Adrogué, que analiza la evolución de la desigualdad de los aprendizajes entre estudiantes argentinos más y menos vulnerables entre 2016 y 2024, a partir de los resultados del operativo Aprender.
En educación primaria, los aprendizajes en Lengua muestran estabilidad: en 2023, el 52% de los alumnos más vulnerables alcanzó los aprendizajes mínimos, frente al 81% de los menos vulnerables, manteniéndose prácticamente sin cambios la brecha de la última década. En Matemática, en cambio, se observa un retroceso: en 2016, el 48% de los estudiantes más vulnerables lograba los aprendizajes mínimos, mientras que en 2023 ese porcentaje cayó al 39%. Entre los no vulnerables, la caída fue del 79% al 68%.
La situación es aún más crítica en educación secundaria. En Lengua, los niveles se mantienen: en 2024, el 43% de los alumnos más vulnerables alcanzó los aprendizajes mínimos, contra el 72% de los no vulnerables. Pero en Matemática, la caída es pronunciada y sostenida: apenas el 5% de los estudiantes más vulnerables alcanzó los aprendizajes mínimos, frente al 28% de los menos vulnerables. Orlicki advirtió: “En Matemática todavía no vemos un piso de recuperación: los aprendizajes siguen cayendo y la brecha se amplió en la última década. La situación de los estudiantes más vulnerables es crítica, solo 5 de cada 100 logran los aprendizajes mínimos al final de la secundaria”.
Comparado con el informe de 2024, que indicaba una brecha de 1,7 en Lengua y 5,5 en Matemática en secundaria en 2022, el nuevo estudio confirma que la desigualdad se mantiene estable en Lengua (1,7 en 2024), pero sigue siendo alarmante en Matemática, con un indicador de 5,3, reflejando un aumento del 30% en la última década. Para Cecilia Adrogué, “en Lengua los aprendizajes se mantienen relativamente estables, el gran desafío está en Matemática, porque no solo hay desigualdad: hay un retroceso general en los logros, tanto en primaria como en secundaria”.
El informe deja una fotografía clara: Lengua mantiene niveles más altos y brechas estables, mientras que Matemática evidencia un retroceso sostenido y un ensanchamiento de la desigualdad. Orlicki señaló: “De cada 5 alumnos menos vulnerables que alcanzan los aprendizajes mínimos, solo uno pertenece al grupo más vulnerable. Esa cifra es alarmante y evidencia la urgencia de políticas focalizadas”.
El documento concluye que la situación compromete seriamente las oportunidades de los estudiantes más vulnerables y demanda la implementación de políticas educativas que prioricen la enseñanza de Matemática, desde primaria hasta secundaria. Adrogué enfatizó: “Es urgente contar con estrategias específicas que garanticen mayor equidad en el acceso a una educación de calidad”.