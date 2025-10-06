Apartaron al juez Julián Ercolini de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal apartó este lunes al juez federal Julián Ercolini de la causa por violencia de género que inició Fabiola Yáñez contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández, quien había alegado tener una relación cercana al magistrado, primero como amigos y actualmente enemistados.
La separación del juez que llevó adelante el caso que está a punto de ser elevado a juicio abre una oportunidad para la defensa del ex jefe de Estado, que se prepara para pedir la nulidad de toda la causa.
No obstante, la Casación se adelantó a esa controversia y advirtió que Ercolini debe abandonar el expediente “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”. El Máximo Tribunal Penal ratificó así la vigencia de las medidas de prueba adoptadas y la etapa a la que llegó la causa.
Ahora, la Sala II de la Cámara Federal porteña debe sortear un nuevo juez para que continúe con el expediente.