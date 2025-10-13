Anunciaron a los ganadores del Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz 2025
La Biblioteca Provincial de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, anunció los resultados del Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz, Edición 2025. La ceremonia de premiación se realizará el viernes 31 de octubre a las 18, en la sede de la Biblioteca, coincidiendo con el 51° aniversario de la institución.
El jurado, integrado por Alejandro Bekes, Juan Meneguín y Alfonsina Kohan, destacó en su dictamen: “Tras un amable e intenso debate se llegó a un consenso unánime sobre cinco trabajos que, por su modo de abordar la temática propuesta por las bases, por la dignidad del lenguaje, por la invención verbal y, en general, por el dominio del arte, nos parecieron a la altura de lo que un concurso de esta naturaleza supone”.
El orden de mérito fue el siguiente:
- Primer premio: Daniel González Rebolledo (Gualeguay)
- Segundo premio: Claudia Evangelina Brescacin (Gualeguaychú)
- Tercer premio: Sofía González (San Salvador)
Menciones:
- Primera mención: Daniel Gustavo Pessarini (Federación)
- Segunda mención: Ernesto Mario Massimini (Paraná)
El jurado declaró desierta la tercera mención.
El Premio Literario Provincial Juan L. Ortiz tiene como propósito promover y difundir la escritura poética contemporánea de autores entrerrianos, fortaleciendo el campo literario provincial y consolidando la labor cultural de la Biblioteca Provincial.