Anuncian nuevas medidas de fuerza de controladores aéreos para la semana próxima
El gremio de controladores aéreos anunció una nueva serie de medidas de fuerza, con paros de ocho horas que se implementarán desde el lunes próximo solo para transportes de carga, ante la falta de respuestas de la empresa de aviación estatal Eana a dos meses del conflicto anterior por reclamos sobre las condiciones laborales que también derivó en huelgas.
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) informó en un comunicado que “por el incumplimiento de los acuerdos asumidos” se decidió la medida de fuerza y apuntó que la Empresa de Navegación Aérea Argentina (Eana) “vuelve a faltar a su palabra”.
El gremio señaló que “a más de dos meses de la firma del acuerdo, los compromisos del Convenio Colectivo siguen sin respuesta”.
Por eso, confirmaron que “desde el lunes 3 de noviembre comienzan las medidas legítimas de acción sindical, que alcanzarán a la aviación de carga y las capacitaciones”.
En agosto, durante el conflicto anterior que puso en jaque al turismo de las vacaciones de invierno, el Gobierno había dictado la conciliación obligatoria entre las partes pero, según el gremio, los representantes de la empresa estatal dijeron “no tener las autorizaciones necesarias” para mejorar la oferta salarial ante las medidas de fuerza de entonces también “por acuerdos incumplidos”.
En su nueva convocatoria al plenario sindical para terminar de definir la modalidad de la medida de fuerza, Atepsa remarcó que: “Una vez más, la empresa incumple lo firmado y demuestra su falta de voluntad para resolver los puntos que afectan directamente nuestras condiciones laborales”.
En ese marco, señaló que “habiendo cumplido con procedimiento legal correspondiente, el lunes 3 de noviembre se dará inicio a medidas legítimas de acción sindical, que alcanzará a la aviación exclusivamente de carga y a las capacitaciones virtuales y presenciales”.
“No solo se trata de falta de diálogo, sino de una clara decisión política de ignorar los compromisos asumidos y de continuar dilatando cualquier solución real”, remarcó Atepsa que esta tarde debatía con sus delegados y congresales en la sede de la calle San José al 500 el alcance de las medidas “frente a una empresa que no gestiona y no cumple lo que firma”.