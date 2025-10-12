Antonio Aracre, economista y consejero de Milei anticipó un “nuevo plan de convertibilidad”
El economista y panelista de Indomables, Antonio Aracre, lanzó una primicia de alto impacto en la noche del sábado al asegurar que el presidente Javier Milei prepara un “nuevo plan de convertibilidad” que sería anunciado el próximo martes, tras la reunión que mantendrá con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Según detalló Aracre en el programa de C5N, la medida es una consecuencia directa del reciente salvataje financiero de Washington, que incluye un swap de 20.000 millones de dólares.
“Te diría que los argentinos estamos en condiciones de volver a soñar con esa convertibilidad que tuvimos en los 90 y que nos permitió gozar de la estabilidad durante una década”, afirmó el economista.
El economista liberal explicó que la estrategia del Gobierno busca “construir un puente” de cinco años hasta que los dólares provenientes de la exportación de recursos naturales como el litio, el gas y el petróleo solucionen la escasez de divisas. Los pilares del nuevo esquema serían:
Swap como garantía: “Con el swap de 20 mil millones de dólares del Tesoro para garantizar los pagos de la deuda durante los próximos dos años, no necesitamos reservas para eso”, explicó Aracre, sugiriendo que esto además abrirá las puertas a la refinanciación de la deuda con los bonistas.
Intervención de EE.UU. en el mercado: Aracre sostuvo que el propio Secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, anunció que “Estados Unidos va a intervenir en cantidad y en frecuencia las veces que sea necesario para garantizar que el tipo de cambio se mantenga entre las dos bandas que definió en su momento el ministro Luis Caputo”.
Contexto geopolítico: El panelista subrayó la razón estratégica detrás del apoyo estadounidense: “Argentina es el único país importante y estratégico que puede ayudar a Estados Unidos a desalojar a China de esta parte del continente”.