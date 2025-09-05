Ante una pobrísima Venezuela, Argentina ganó, gustó, goleó
Argentina le ganó con comodidad 3-0 a Venezuela con un doblete de Lionel Messi y la vuelta al gol de Lautaro Martínez. Pudo ser goleada histórica, pero arquero Rafael Romo se constituyó por pasajes en un muro inexpugnable pese a la opaca tarea de sus compañeros. Aún sin Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, la selección de Scaloni cumplió un sobresaliente desempeño.
El DT de Pujato mantuvo su tradicional esquema, aunque con intérpretes que le dieron otra dinámica: el 4-4-2 tuvo por las bandas del mediocampo a Thiago Almada -ya muy afianzado como titular- y a Franco Mastantuono, el chico de 18 años que no había nacido cuando Messi debutó por Eliminatorias en 2005. “A los jugadores nos gusta verlos en cancha”, avisó el DT. Por eso se inclinó por la figura del Real Madrid. ¿Resultado del ensayo? Positivo, aunque con algunas cosas por mejorar.
Le costó a Argentina el primer tiempo porque Venezuela se agrupó bien atrás, porque el sector derecho del ataque local no estuvo ajustado y porque Messi arrancó errático, costándole entrar en ritmo pese a las buenas intenciones de Mastantuono buscándolo prmanentemente para combinar paredes.
La movilidad es la clave en un esquema como el que presentó Scaloni. Ninguno de los cuatro de ataque tuvo una posición fija y por eso debieron correr y rotar. En esa cuestión, Almada se entendió mejor con Tagliafico por su sector, al que se sumó Julián Álvarez. Menos aceitado estuvo lo del otro costado: por pasajes, Mastantuono, que se repitió en salir para adentro, se chocó con Molina y con Messi. Eso de romper líneas y aparecer en lugares inesperados lo hacen a la perfección Mac Allister y Fernández.
Igual, la Scaloneta hizo méritos para ponerse en ventaja. Rafael Romo les ahogó los gritos a Julián, a Tagliafico, a Messi y a Almada. Aunque nada pudo hacer cuando quedó cara a cara con la Pulga. Es tan genial Leo que hasta es capaz de convertir en un golazo un gol que debería ser sencillo.
¡GOOOL DE ARGENTINA! Una caricia de Paredes, el pase de Julián y una definición de Messi para cerrar el estadio ️
39′ PT | ARGENTINA 1 – 0 VENEZUELA
#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/lndX1BThvR
— telefe (@telefe) September 5, 2025
Un destacado Leandro Paredes recuperó alto para agarrar mal parados a los venezolanos y Julián le sirvió el gol a Messi cuando tenía para definir. Pero el control del 10 se fue largo y la tuvo que pinchar sutilmente por arriba de cuatro rivales que quedaron desparramados en el piso. Sí, otra foto para la colección. La ovación llegó en la fría noche del Monumental: todos los presentes tuvieron el pedacito de Messi que fueron a buscar.
En el complemento se liberó Messi y se desató la Scaloneta. También se desanimó Venezuela, que ya sabía que no iba a conseguir el punto que vino a buscar a Núñez. El repertorio de Leo fue el habitual: gambetas, pases de crack, recortes asombrosos.
¡GOOOL DE ARGENTINA! Lautaro aparece en la primera y el Toro no perdona
21′ ST | ARGENTINA 2 – 0 VENEZUELA
#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/EcJFtmETH2
— telefe (@telefe) September 5, 2025
El jugador de Inter Miami se avivó en sacar rápido un tiro libre y Nicolás González mandó el centro para la palomita de Lautaro Martínez, que festejó en la primera que tocó. Lo que se dice un goleador de raza. Para el final quedaría tiempo para el doblete de Messi, que definió al arco vacío tras un pase atrás de Almada.
¡GOOOL DE ARGENTINA! MESSI MESSI SIEMPRE MESSI ⭐️
35' ST | ARGENTINA 3 – 0 VENEZUELA
#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/2DdYQH33vC
— telefe (@telefe) September 5, 2025
Ganó, goleó y gustó la Scaloneta y ya empieza a no importar cuándo se lea esto. A juegos como el de anoche han acostumbrado a los hinchas los campeones del mundo. Aún teniendo un partido no brillante, Argentina abruma. Y siempre desde los pies y la cabeza de un Messi colosal, ese que parece que jugó el último partido en el país por Eliminatorias. La única pena de la noche…