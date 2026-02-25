Ante protestas de docentes y trabajadores de la Salud, Maxi Pullaro promete: “Nuestros empleados públicos van a tener los salarios y los sueldos más altos de la República Argentina”
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, salió a responder a los docentes y trabajadores de la salud autoconvocados que en los últimos días realizaron protestas durante los actos oficiales de Rosario, Rafaela y Esperanza, además de un abrazo solidario al Hospital Cullen y una ruidosa protesta en Casa de Gobierno.
El mandatario destacó que el 80% de los agentes estatales aceptaron la oferta salarial del 12,5% para el primer semestre, además de pisos garantizados y aumentos de suplementos. “En un contexto económico muy difícil de la República Argentina, en un contexto de recesión económica donde la provincia pierde recursos, hicimos un esfuerzo con los impuestos de los santafesinos muy grande para tener la mejor paritaria del país”, sostuvo Pullaro.
El gobernador remarcó que: “Es la mejor paritaria del país” y que “nuestros empleados públicos van a tener los salarios y los sueldos más altos de la República Argentina”.
En relación a la paritaria docente, el mandatario indicó que además del aumento en porcentaje y los pisos garantizados, se le suma el plus de 100 mil pesos por la capacitación debido a los resultados que se obtuvieron con el programa de alfabetización RAIZ. “Mejoramos en el 23% las pruebas de fluidez lectora”, precisó.
“Es la mejor paritaria del país. No existe en la República Argentina una paritaria de estas características. Con esto no queremos faltarle el respeto a nadie, que parezca que no hacemos el esfuerzo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Es lo que podemos”, concluyó el gobernador.
Cabe mencionar que los gremios de ATE, UPCN y Amra aceptaron la propuesta, aunque Amsafe, Saodp, Uda y Siprus la rechazaron y realizarán un paro con movilización el próximo lunes 2 de marzo.