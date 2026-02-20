ANMAT suspendió el tránsito interjurisdiccional de 114 droguerías
En apenas un mes, y tras un año atravesado por el caso del fentanilo contaminado y la renuncia a comienzos de enero de Agustina Bisio, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ya suspendió la habilitación de tránsito interjurisdiccional de 114 droguerías.
El organismo, actualmente a cargo de Luis Fontana, formalizó este viernes 60 nuevas inhabilitaciones mediante la disposición 694/2026, que se suman a las 54 informadas en enero a través del Boletín Oficial.
La medida se fundamenta en irregularidades o incumplimientos en la renovación de permisos y habilitaciones. En todos los casos, las empresas tenían vencido el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos y no habían iniciado el trámite de renovación dentro del plazo establecido (60 días hábiles previos al vencimiento).
Al tratarse de una competencia nacional, la ANMAT regula el movimiento de medicamentos entre provincias. Por lo tanto, la suspensión no impide que las droguerías continúen operando dentro de su jurisdicción provincial o municipal, siempre que cuenten con las habilitaciones locales vigentes. Lo que queda vedado es el traslado interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales.
Desde el Gobierno aclararon que el certificado tiene una vigencia de cinco años y que, si la renovación se tramita en término, la empresa puede continuar operando hasta que se resuelva el nuevo permiso. También indicaron que las firmas que regularicen su situación podrán recuperar la habilitación.
El rol de las droguerías en el sistema sanitario
Las droguerías cumplen una función clave en la cadena de distribución: trasladan medicamentos desde los laboratorios hasta las cerca de 13.000 farmacias del país.
No existe un registro público detallado sobre la cantidad exacta de droguerías activas en la Argentina. Fuentes oficiales señalaron que alrededor de 520 tienen legajo ante la ANMAT, aunque en el sector estiman que unas 400 estarían efectivamente operativas y que solo cuatro o cinco concentran el mayor volumen comercial.
Entre las más relevantes se encuentra Droguería Suizo-Argentina, vinculada en los últimos años a investigaciones judiciales de alto perfil.
Distribución geográfica de las suspensiones
Según el anexo de la disposición 694/2026, aproximadamente la mitad de las droguerías inhabilitadas operan en el área metropolitana y la provincia de Buenos Aires.
Otras se distribuyen en distintas provincias del país, entre ellas Córdoba, Tucumán, Mendoza, Salta, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa y Río Negro.
La magnitud de las suspensiones —114 en total— abre interrogantes sobre el seguimiento previo de las habilitaciones y el control de las buenas prácticas de distribución en el sector farmacéutico.