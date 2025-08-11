ANMAT prohibió un suplemento dietario ilegal que ingresó al país sin autorización
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de un suplemento dietario que no cumplió con el procedimiento establecido para la importación de alimentos, por lo que fue considerado un producto ilegal.
La medida fue dispuesta mediante la Disposición 5719/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio.
La investigación comenzó tras la consulta de un particular al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) sobre la legitimidad del producto rotulado como “Dietary Supplement – Colostrum, Restore & Revitalize, marca: Wondercow, NET WT. 4.23 OZ (120 G)”. El informe del Servicio de Autorización Sanitaria de Alimentos para el Comercio Exterior confirmó que no existen registros de ingreso al país de ese suplemento.
Según ANMAT, el producto infringe el artículo 4° de la Ley N° 18284 y el artículo 4° del Anexo II del Decreto N° 2126/71, ya que carece de registros, trazabilidad, garantías sobre su calidad e inocuidad.
La prohibición rige en todo el territorio nacional y también en los sitios de venta online. El organismo recordó que estas medidas buscan proteger la salud de la población ante productos sin control oficial.
No es la primera vez que ANMAT adopta este tipo de acciones. En julio, dispuso la prohibición de otros suplementos, como:
- Zinc + Selenio, marca Active (22 de julio), por estar falsamente rotulado y no figurar en el registro nacional.
- Dietary Supplement Dopa Mucuna, marca NOW Brain Support (29 de julio), por no cumplir el procedimiento de importación.