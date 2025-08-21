ANMAT prohibió un “quemador natural” falsificado por riesgo para la salud
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, la distribución y la venta en todo el país de una marca de comprimidos para bajar de peso, elaborados en base a té verde y centella asiática, que resultaron ser falsificados y que representaban un riesgo para la salud.
La medida quedó formalizada a través de la Disposición 6132/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma de la titular de la ANMAT, Nélida Bisio.
El artículo 1° de la normativa establece: “Prohíbese el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de todas las presentaciones, lotes y vencimientos del producto identificado como: ‘Quemador Natural – Natural GyM – Té Verde Centella Asiática – Venta Libre – Industria Argentina’”.
La investigación se inició tras consultas recibidas por el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEGMPS) sobre la venta del producto en redes sociales.
El organismo explicó que el suplemento se ofrecía como “natural” porque declaraba contener té verde y centella asiática, pero en su envase hacía referencia a una receta médica, lo que simulaba que se trataba de una fórmula magistral.
El DEGMPS aclaró que las preparaciones magistrales sólo pueden elaborarse en farmacias habilitadas, con receta médica y para un paciente en particular. Además, deben estar rotuladas con los datos de la farmacia elaboradora y la composición detallada.
Asimismo, se señaló que la denominación “PM” hace referencia a un registro de producto médico, pero el número PM2097 es inexistente, por lo que se trató de una falsificación.
Ante esta situación, la ANMAT advirtió que se desconoce la composición real, las condiciones de elaboración y el origen del producto, por lo cual constituye un riesgo para la salud pública.
Finalmente, el organismo emitió una alerta sanitaria y presentó una denuncia ante la División de Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal, quedando la causa bajo la órbita de la Fiscalía Federal N° 1 de San Isidro.