ANMAT prohibió marcas de cosmética y perfumes por no estar registradas ni habilitadas
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso esta madrugada la prohibición de varias empresas del rubro cosmético y de higiene, entre ellas una dedicada a productos capilares y otra especializada en perfumes artesanales y de autor.
Las sanciones quedaron formalizadas a través de las disposiciones 227/2026, 228/2026, 230/2026, 232/2026 y 234/2026 publicadas en el Boletín Oficial. Las firmas alcanzadas por la medida son Shine Hair, Zentidos, Química C.E.A., Química El Regreso S.R.L. y Mumytalooks (Multilooks).
Productos capilares sin inscripción y posible presencia de formol
En el caso de Shine Hair, ANMAT prohibió la distribución y comercialización en todo el país de productos como: biotina, células madres vegetales, crema ácida extra hidratación, nutriplex hialurónico, keratina líquida, botox + biotina, shampoo extra ácido, shampoo “equishine” de argán y acondicionador extra ácido.
El organismo explicó que estos cosméticos no contaban con inscripción sanitaria. “Consultada la base de datos de cosméticos inscriptos ante esta Administración Nacional, no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado”, señalaron.
Además, advirtieron que se comercializaban en sitios web y Mercado Libre y alertaron por la posible presencia de formol, sustancia que puede generar irritación en piel y ojos, lagrimeo, ardor, tos, irritación de garganta y vías respiratorias, y alteraciones serias del tracto respiratorio.
Rotulado engañoso y laboratorios sin habilitación
Una situación similar se detectó con Mumytalooks (Multilooks). En particular, el producto “Shampoo Plex Premium” presentaba datos de rotulado engañosos, ya que el laboratorio declarado como fabricante había sido dado de baja años atrás y no cuenta con habilitación vigente.
Perfumes artesanales sin datos de origen
En cuanto a Zentidos, dedicada a perfumes artesanales y de autor, ANMAT constató que sus productos no estaban inscriptos y carecían de datos identificatorios obligatorios, como el lugar de origen. Estos perfumes se comercializaban a través de Instagram y portales de venta online con envíos.
La Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud indicó que, al tratarse de productos ilegítimos y no registrados, no es posible garantizar su seguridad, eficacia ni composición, ni conocer con certeza fechas de vencimiento o ingredientes utilizados.
Irregularidades en productos higienizantes
Por su parte, Química C.E.A. fue alcanzada por la medida al no contar con inscripción formal ante el organismo.
En tanto, Química El Regreso S.R.L. fue señalada por comercializar un jabón líquido higienizante marca “Plus” sin habilitación para su producción y sin registro del producto. ANMAT dispuso además la baja de todas las publicaciones en internet que ofrecían ese sanitizante.
El organismo remarcó que la falta de inscripción y habilitación implica un riesgo sanitario, ya que impide verificar si los productos cumplen con la normativa vigente en materia de seguridad, formulación y control.