ANMAT dispuso la baja de habilitación de la firma santafesina DROGUERÍA INTEGRAL S.R.L.
ANMAT informó que, mediante la Disposición Nº 897/26, se dispuso la baja de habilitación de la firma DROGUERÍA INTEGRAL S.R.L. con domicilio en la calle Urquiza N° 3152/56 de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, cancelándose el Legajo N° 124.
La medida fue tomada luego de una inspección llevada a cabo por esta Administración Nacional en el marco del registro de inscripción de establecimientos. En este contexto se verificó que la firma no cuenta con dirección técnica y que la constancia de Cumplimiento de Buenas prácticas de Distribución de medicamentos se encontraba vencida.
En consecuencia, ANMAT resolvió dar de baja la habilitación del establecimiento, con el objetivo de proteger la salud de la población y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de tránsito interjurisdiccional y distribución de medicamentos.