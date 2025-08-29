ANMAT clausuró preventivamente la producción de Laboratorios Rivero por incumplimientos de calidad
Tras el drama del fentanilo, que ya dejó 96 muertes confirmadas por la Justicia, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) decidió endurecer los controles sobre los laboratorios que no cumplen con las buenas prácticas de producción.
En este marco, el organismo publicó este viernes en el Boletín Oficial la disposición 6199, que ordena la clausura preventiva de la planta de Laboratorios Rivero, con sedes en la Ciudad de Buenos Aires y Junín, dedicada desde hace más de 90 años a la fabricación de materiales biomédicos y soluciones parenterales.
Según explicó la ANMAT, la medida se dispuso por “desvíos de calidad en la fabricación de sachets que presentan pérdida de contenidos, y otras irregularidades”. La advertencia había surgido tras una notificación recibida en marzo por fallas en la Solución Isotónica de Cloruro de Sodio 0,9 g/100 ml (suero fisiológico), uno de los productos más utilizados en hospitales y clínicas para reponer fluidos, tratar deshidratación o como vehículo de otros medicamentos.
Antecedentes y deficiencias
El organismo recordó que el laboratorio ya tenía antecedentes de incumplimientos:
- En enero de 2022 se detectaron fallas en las buenas prácticas de fabricación, lo que derivó en una carta de advertencia.
- Se verificó falta de documentación clave para garantizar la seguridad de los procesos, como monitoreo de partículas y muestreo de aire.
- Durante una inspección, se detectó que operarios sin capacitación suficiente realizaban procesos críticos en la sala de envasado de bolsas de sangre.
A pesar de que en 2022 se le permitió continuar con la producción bajo condiciones estrictas y con intimación a presentar planes correctivos, la mayoría de las deficiencias nunca fueron resueltas.
Medidas adoptadas
La disposición de la ANMAT establece:
- Inhibición preventiva de todas las actividades productivas del laboratorio.
- Prohibición de uso, comercialización y distribución de los lotes 70413108 y 70416108 de suero fisiológico en envase de 500 ml, con vencimiento en diciembre de 2027.
- Recupero obligatorio del mercado de dichos lotes, con obligación de presentar documentación respaldatoria ante el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).