Anmat clausuró el laboratorio Rigecin por graves incumplimientos en sus procesos de producción
El escándalo por el fentanilo contaminado, que dejó cerca de un centenar de muertes en el país, generó una respuesta contundente de la Anmat con un relevamiento exhaustivo de expedientes pendientes y un refuerzo de la vigilancia sobre los laboratorios. Esta política derivó en una sanción significativa contra el laboratorio Rigecin, por incumplimientos en sus procesos de producción.
El Departamento de Vigilancia post Comercialización y Acciones Reguladoras del INAME (dependiente de Anmat) dispuso la inhibición del laboratorio Rigecin por “incumplimientos a las Buenas Prácticas de Fabricación y Control”.
Una primera inspección realizada entre el 6 y el 13 de junio había revelado deficiencias que comprometían la calidad, seguridad y eficacia de los productos. Aunque el laboratorio presentó un plan de acción, una nueva inspección determinó que las falencias persistían.
En consecuencia, se dispuso no solo la inhibición del establecimiento, sino también la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el país de la Solución Electrolítica Balanceada Rigecin (citrato de sodio) y de la Solución Molar de Bicarbonato de Sodio Inyectable Rigecin, por “desvíos de calidad por presunta contaminación”.
Además, el laboratorio fue intimado a realizar el retiro del mercado de los lotes EB0440, EB0444, EB0405, EB0455 y EB0438 de la Solución Electrolítica Balanceada, y del lote BI0091 de la Solución Molar de Bicarbonato de Sodio Inyectable.
Estas medidas se enmarcan en la reciente designación de Gastón Morán como director del INAME, quien impulsa un relevamiento “puntilloso y exhaustivo de todos los expedientes pendientes de resolución”.
Nuevo secretario de Gestión Sanitaria
En paralelo, el Gobierno Nacional designó a Saúl Flores como nuevo secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, en reemplazo de Alejandro Vilches, recientemente nombrado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Flores, médico egresado de la Universidad Nacional de La Plata con residencia en Medicina General, cuenta con dos maestrías (en Administración de Servicios de Salud y en Economía de la Salud) y una amplia trayectoria en gestión, tanto en la función pública como en el ámbito académico. Su llegada al cargo busca fortalecer la planificación y gestión de los servicios sanitarios frente a los desafíos del sistema público.