Aníbal Vergara vuelve a dirigir el Túnel Subfluvial y promete priorizar el mantenimiento sin aumentar el peaje
El designado director del lado entrerriano del Túnel Subfluvial, Aníbal Vergara, confirmó que asumirá nuevamente el cargo —función que ya desempeñó en 1991— y lo definió como “un desafío”. Reemplazará a Eduardo López Segura.
En diálogo con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Vergara explicó que aceptó el cargo porque aún se siente en condiciones de aportar en un contexto político nacional y provincial complejo. “Creo que puedo contribuir en la gestión y políticamente. A los 74 años, sigue siendo un desafío que te despierta por dentro”, expresó.
Sobre su vínculo con el gremio, destacó la “excelente relación” con la actual secretaria general, Cecilia Álvarez, y recordó que en su anterior gestión logró transformaciones importantes gracias al apoyo sindical. Además, señaló que también mantiene diálogo con los dos centros de jubilados del ente.
Vergara advirtió que el Túnel es una infraestructura con tecnología de 1969, que si bien funciona muy bien, requiere actualización y mantenimiento constante. Su prioridad será la parte electromecánica y la adecuación a nuevas herramientas tecnológicas para garantizar su vida útil.
El funcionario también mencionó un problema recurrente: la limitación de altura del túnel, actualmente de 4,20 metros debido a una capa asfáltica que reduce su capacidad y genera atascos en camiones excedidos. Aunque considera que es un desafío importante, aclaró que se abordará más adelante, tras ordenar el funcionamiento interno del ente.
Sobre la salida de López Segura, indicó que se trató de una revocatoria de mandato y que el decreto fue emitido el martes, día en que el funcionario saliente aún cumplía sus funciones.
En cuanto a un posible aumento del peaje, Vergara afirmó que no ha revisado la contabilidad del ente, pero que no asume con la intención de subir tarifas. Reconoció, sin embargo, que el único ingreso del Túnel es el peaje y que el mantenimiento es costoso, por lo que habrá que controlar los movimientos económicos con atención.
Además, sostuvo que comparte la postura de las cámaras de transporte que cuestionan el encarecimiento del tránsito y manifestó su deseo de que en el futuro se construyan mejores rutas y un puente con altura de 5,50 metros, acorde a las normas del Mercosur.
Respecto al complejo social que generó polémica en la gestión anterior, planteó que debería integrarse a un sistema cultural y no ser solo un albergue para estudiantes. Indicó que tanto el albergue como el comedor están arancelados y que esos ingresos deberían cubrir los gastos corrientes.